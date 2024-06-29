Pes dedirten sağlık skandalı 3 yaşındaki çocuğun hayatına mal oluyordu! Yanlış teşhisle 2,5 yıl kemoterapi gördü

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI, AİLE DOKTORDAN ŞİKAYETÇİ!

Yaklaşık 2,5 yıl süren tedavinin ardından bir türlü iyileşme olmaması üzerine Hatice-Süleyman Koç çifti, Adana'da bir özel hastaneye başvurdu. Özel hastanede yapılan geniş tetkiklerin ardından küçük Buğra'nın sistemik jia olarak da bilinen ateşli-iltihaplı romatizma hastası olduğu ve tedavisinin ise 2 haftada bir yapılması gereken aşı olduğu belirtildi. Yaşanan süreçte çok zor günler geçiren, yok yere kemoterapi tedavisi aldıklarını söyleyen ve ilik naklinin eşiğinden döndüklerini belirten anne Hatice Koç ise sorumlu doktorlardan şikayetçi olduklarını söyledi.