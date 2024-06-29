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Pes dedirten sağlık skandalı 3 yaşındaki çocuğun hayatına mal oluyordu! Yanlış teşhisle 2,5 yıl kemoterapi gördü

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
29.06.2024 08:36
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Gaziantep'te yaşayan 6 yaşındaki Buğra Koç, 3 yaşındayken yanlış konulan hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH) teşhisiyle yaklaşık 2,5 yıl boyunca yok yere kemoterapi tedavisi gördü. Bu süreçte bir türlü iyileşemeyen küçük çocuğun, başka bir hastanede yapılan geniş tetkiklerin sistemik jia olarak da bilinen ateşli-iltihaplı romatizma hastası olduğu ortaya çıktı.

Gaziantep ve Adana sarmalında 'bu kadar olmaz' dedirten bir sağlık skandalı yaşandı. Gaziantep'te yaşayan Hatice-Süleyman Koç çiftinin oğlu Buğra Koç, 2021 yılında 3 yaşındayken aniden rahatsızlandı. Dirençli yüksek ateş şikayetiyle ailenin acilen hastaneye kaldırdığı 3 yaşındaki Buğra'ya yapılan tüm tetkiklere rağmen net bir teşhis konulamadı.


Express

GAZİANTEP'TE 'BU KADAR OLMAZ' DEDİRTEN SAĞLIK SKANDALI

YANLIŞ TEŞHİSLE 2,5 YIL BOYUNCA KEMOTERAPİ GÖRDÜ

YANLIŞ TEŞHİSLE 2,5 YIL BOYUNCA KEMOTERAPİ GÖRDÜ

Son olarak Gaziantep ve Adana'daki 2 ayrı devlet hastanesi başvuran aileye Adana'daki hastanede hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH) teşhisi konularak acilen kemoterapi tedavisine başlamaları gerektiği söylendi. Doktorların teşhisinin ardından o dönem 3 yaşında olan küçük Buğra'ya kemoterapi ve kortizon tedavisi uygulanmaya başlandı. Bu süreçte tedavi ve ilaçların etkisiyle küçük çocuğun saçları döküldü, aşırı derecede kilo almaya başladı.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI, AİLE DOKTORDAN ŞİKAYETÇİ!

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI, AİLE DOKTORDAN ŞİKAYETÇİ!

Yaklaşık 2,5 yıl süren tedavinin ardından bir türlü iyileşme olmaması üzerine Hatice-Süleyman Koç çifti, Adana'da bir özel hastaneye başvurdu. Özel hastanede yapılan geniş tetkiklerin ardından küçük Buğra'nın sistemik jia olarak da bilinen ateşli-iltihaplı romatizma hastası olduğu ve tedavisinin ise 2 haftada bir yapılması gereken aşı olduğu belirtildi. Yaşanan süreçte çok zor günler geçiren, yok yere kemoterapi tedavisi aldıklarını söyleyen ve ilik naklinin eşiğinden döndüklerini belirten anne Hatice Koç ise sorumlu doktorlardan şikayetçi olduklarını söyledi.

"ÖNCE BİRŞEY YOK DEDİLER SONRA TEŞHİS KOYDULAR"

"ÖNCE BİRŞEY YOK DEDİLER SONRA TEŞHİS KOYDULAR"

Yaşadıkları zor günleri güçlükle anlatan anne Hatice Koç, "2021 senesinde yüksek ateşten dolayı Gaziantep'te gitmediğimiz özel hastane kalmadı. Hepsinde birer hafta yattık. O yattığımız sürelerde bütün hocalar gelip bize, 'çocuğun enfeksiyonunu düşüremiyoruz, çocuğunuzda başka bir şey var' dediler.

Adana'da bir devlet hastanesine gittik. Belinden sıvı alarak sonucun 2 aya kadar çıkacağını söylediler. Bize kortizon tedavisi verdiler. Biz evimize döndük. Her şey gayet iyiydi. Sonra çocuk şişmeye başladı. İki ayın sonunda doktorumuzun yanına gittiğimizde çocuğunuzda hiçbir şey yok denildi. Gayet iyi bir şekilde biz evimize döndük.

Tam 10 gün sonra çocukta tekrar aynı şikayetler başladı. Adana'yı aradık, çocuğu getirmemizi söylediler biz de götürdük. Sonrasında orada bize 'çocuğunuza direkt kemoterapiye başlamamız lazım' dediler. Çocuğumuzda hemofagositik sendrom isimli hastalık olduğunu söylenerek, 'keşke kanser olsaydı da bu hastalık olmasaydı' şeklinde cümle kuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
romatizma Gaziantep kemoterapi
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