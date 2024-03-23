Pilates dersi için evlerine gidiyordu! İğrenç tacizi not kağıtlarına yazmış... Anne kızına böyle demiş: 'Tacizden hapiste yatarım, hapiste yatmamı ister misin?'

Odaya giderek yatağa yattıktan bir süre sonra Y.P. G.I.A. arkasından giderek yatağa yattı. 16 yaşındaki G.I.A.'nın arkasından sarıldığı sırada odaya anne M.P. geldi. Anne de Y.P.'nin yanına uzandı. Şüpheli Y.P. ise G.I.A.'nın vücudunun çeşitli yerlerine elleyerek taciz etti. O sırada bir yandan da anne M.P.'nin de çeşitli yerlerine dokundu. Kısa süre sonra anne M.P., yatakta oturur pozisyona geldi, ardından da Y.P.'nin yataktan kalkarak odadan çıktı. İddianamede şüpheli olan Y.P.'nin soruşturma aşamasında ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini söylediği aktarıldı.

Şikayetçi baba S.A.'nın savcılığa sunduğu ses kaydının çözümü de iddianamede yer aldı. Ses kaydının bilirkişi tarafından yapılan çözümünde anne M.P.'nin kızı G.I.A.'ya "Olacakların farkında değilsin, bunların bak taciz davası açılınca hapse gireceğiz. Belki senin adını sicilde yazacaklar, taciz diye. Ondan sonra velayet davasında adın kötü lekeye karışacak. Siciline yazılacak. Kardeşimi dinledim. Yaptık diyemedim. Onu desem ben çok suçlu duruma düşerim tacizden" şeklinde sözler söylediği ifade edildi.