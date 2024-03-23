HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Pilates dersi için evlerine gidiyordu! İğrenç tacizi not kağıtlarına yazmış... Anne kızına böyle demiş: 'Tacizden hapiste yatarım, hapiste yatmamı ister misin?'

Pilates dersi için evlerine gidiyordu! İğrenç tacizi not kağıtlarına yazmış... Anne kızına böyle demiş: 'Tacizden hapiste yatarım, hapiste yatmamı ister misin?'

23.03.2024 12:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal'da Y.P. hakkında pilates hocası sevgilisinin 16 yaşındaki kızını taciz ettiği iddiasıyla 8 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 16 yaşındaki çocuğun yaşadıklarını not kağıtlarına yazdığı ortaya çıktı. Babanın şikayeti üzerine dava açılırken annenin ise kızını ikna ederek olayı kapatmaya çalıştığı öne sürüldü.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede S.A. şikayetçi, 16 yaşındaki kız çocuğu G.I.A. mağdur, Y.P. de şüpheli sıfatıyla yer aldı. İddianameye göre olay şöyle yaşandı; 2 çocukları olan S.A. ile M.P. 2019 yılında boşandı. Çocukların velayeti ise anne M.P.'ye verildi. Pilates hocalığı yapan M.P. 16 yaşındaki Kızı G.I.A. ile birlikte yaşamaya başladı. M.P., Y.P.'ye pilates dersi verdi. Bir süre sonra Y.P. İle M.P. arasında gönül ilişkisi kuruldu. Y.P. 2-3 ay boyunca pilates dersi almak için M.P.'nin evine gidip gelmeye başladı. 15 Şubat 2022 tarihinde Y.P. akşam saatlerinde M.P.'nin Kartal'da bulunan evine geldi. İkili sabaha kadar oturdukları sırada 16 yaşındaki G.I.A. tuvalete gitmek için kalktı. Y.P. G.I.A.'nın geri uyumaması için ısrar ederek yanlarında oturmasını istedi. 16 yaşındaki kız bir süre oturduktan sonra annesi M.P.'nin yatak odasına giderek uyumak istedi.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024

ANNE SEVGİLİSİNİN KIZINI TACİZ ETMESİNE GÖZ YUMMUŞ

Odaya giderek yatağa yattıktan bir süre sonra Y.P. G.I.A. arkasından giderek yatağa yattı. 16 yaşındaki G.I.A.'nın arkasından sarıldığı sırada odaya anne M.P. geldi. Anne de Y.P.'nin yanına uzandı. Şüpheli Y.P. ise G.I.A.'nın vücudunun çeşitli yerlerine elleyerek taciz etti. O sırada bir yandan da anne M.P.'nin de çeşitli yerlerine dokundu. Kısa süre sonra anne M.P., yatakta oturur pozisyona geldi, ardından da Y.P.'nin yataktan kalkarak odadan çıktı. İddianamede şüpheli olan Y.P.'nin soruşturma aşamasında ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini söylediği aktarıldı.

Şikayetçi baba S.A.'nın savcılığa sunduğu ses kaydının çözümü de iddianamede yer aldı. Ses kaydının bilirkişi tarafından yapılan çözümünde anne M.P.'nin kızı G.I.A.'ya "Olacakların farkında değilsin, bunların bak taciz davası açılınca hapse gireceğiz. Belki senin adını sicilde yazacaklar, taciz diye. Ondan sonra velayet davasında adın kötü lekeye karışacak. Siciline yazılacak. Kardeşimi dinledim. Yaptık diyemedim. Onu desem ben çok suçlu duruma düşerim tacizden" şeklinde sözler söylediği ifade edildi.

Bilirkişi raporunda anne M.P.'nin oğlu ve kızı arasında geçen konuşmalar ise şöyle:

Anne: Bak ben şunu söyleyemedim. Bu hepimizin hayatını mahveder ama

Kız Çocuk: Bizimkini mahvetmez seninkini mahveder

Anne: Sadece şunu diyemedim yanımızda yattı diyemedim. Çünkü onu desem ben çok suçlu duruma düşerim

Kız çocuk: Çünkü suçlusun

Anne: Ben tacizden hapiste yatarım. Hapiste yatmamı istermisin?

Şeklinde ses kaydına ilişkin bilirkişi çözümü de iddianamede yer aldı.

ANNE KIZI ŞİKAYETÇİ OLMASIN DİYE İKNA ETMEYE ÇALIŞMIŞ

ANNE KIZI ŞİKAYETÇİ OLMASIN DİYE İKNA ETMEYE ÇALIŞMIŞ

İddianamede anne M.P. suçunu kabul ederek kızı G.I.A.'nın şikayetçi olmaması hususunda ikna etmeye çalıştığı belirtildi. İddianamede anne M.P.'nin bu eyleminden dolayı hakkında Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğünün İhlali suçundan ayrıca savcılıkça soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

8 YILDAN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

8 YILDAN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Y.P.'nin mağdur kız çocuğu G.I.A.'ya karşı "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar cezalandırılması istendi. İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce iddianame kabul edilerek şüphelinin yargılanmasına başlandı.

BABANIN İLK ŞİKAYETİNDE SAVCILIK TAKİPSİZLİK VERMİŞ AVUKATIN İTİRAZI SONRASI TEKRAR SORUŞTURMA AÇILMIŞ

BABANIN İLK ŞİKAYETİNDE SAVCILIK TAKİPSİZLİK VERMİŞ AVUKATIN İTİRAZI SONRASI TEKRAR SORUŞTURMA AÇILMIŞ

Öte yandan baba S.A.'nın olayı ilk öğrendiğinde savcılığa şikayet dilekçesi sunduğu, dilekçesinde eski eşi M.P.'nin evine aldığı Y.P. İle birlikte çocukları evdeyken alkol aldığını anlattı. Alkol aldıkları sırada kızları G.I.A.'ya hakaret içerikli sözler söylediğini, G.I.A'yı zorla alkol masasında oturttuğunu ifade ederek Y.P. Hakkında şikayetçi olarak cezalandırılmasını istedi. Soruşturma sonucu savcı dosyaya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Bunun üzerine S.A.'nın avukatı Doğan Eriş, bu karara ilişkin üst mahkemeye itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırarak tekrar soruşturma yapılmasına hükmettiği ortaya çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
pilates taciz istismar
En Çok Okunan Haberler
Şehir efsanesi oldu, dilden dile yayıldı! Yardım kömürlerinin içinden altın mı çıkıyor? Paketi açan kuyumcuya koşuyor

Şehir efsanesi oldu, dilden dile yayıldı! Yardım kömürlerinin içinden altın mı çıkıyor? Paketi açan kuyumcuya koşuyor

İşe gitmek için uyandı, ayağa kalkamayınca grip sandı!

İşe gitmek için uyandı, ayağa kalkamayınca grip sandı!

Korkunç vahşette yeni görüntüler ortaya çıktı!

Korkunç vahşette yeni görüntüler ortaya çıktı!

Türk ve Afrikalı öğrencilerle ilgili 'cinsel ilişki' iddiası ortalığı karıştırdı

Türk ve Afrikalı öğrencilerle ilgili 'cinsel ilişki' iddiası ortalığı karıştırdı

İmza şartı getirilmişti! Gazetecileri görünce karakola girmeden kaçtı

İmza şartı getirilmişti! Gazetecileri görünce karakola girmeden kaçtı

AK Partili adaya ve ailesine tekme tokat saldırı! Şehirde sükûnet çağrısı yapıldı

AK Partili adaya ve ailesine tekme tokat saldırı! Şehirde sükûnet çağrısı yapıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.