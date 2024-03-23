Pilates dersi için evlerine gidiyordu! İğrenç tacizi not kağıtlarına yazmış... Anne kızına böyle demiş: 'Tacizden hapiste yatarım, hapiste yatmamı ister misin?'

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede S.A. şikayetçi, 16 yaşındaki kız çocuğu G.I.A. mağdur, Y.P. de şüpheli sıfatıyla yer aldı. İddianameye göre olay şöyle yaşandı; 2 çocukları olan S.A. ile M.P. 2019 yılında boşandı. Çocukların velayeti ise anne M.P.'ye verildi. Pilates hocalığı yapan M.P. 16 yaşındaki Kızı G.I.A. ile birlikte yaşamaya başladı. M.P., Y.P.'ye pilates dersi verdi. Bir süre sonra Y.P. İle M.P. arasında gönül ilişkisi kuruldu. Y.P. 2-3 ay boyunca pilates dersi almak için M.P.'nin evine gidip gelmeye başladı. 15 Şubat 2022 tarihinde Y.P. akşam saatlerinde M.P.'nin Kartal'da bulunan evine geldi. İkili sabaha kadar oturdukları sırada 16 yaşındaki G.I.A. tuvalete gitmek için kalktı. Y.P. G.I.A.'nın geri uyumaması için ısrar ederek yanlarında oturmasını istedi. 16 yaşındaki kız bir süre oturduktan sonra annesi M.P.'nin yatak odasına giderek uyumak istedi.
Odaya giderek yatağa yattıktan bir süre sonra Y.P. G.I.A. arkasından giderek yatağa yattı. 16 yaşındaki G.I.A.'nın arkasından sarıldığı sırada odaya anne M.P. geldi. Anne de Y.P.'nin yanına uzandı. Şüpheli Y.P. ise G.I.A.'nın vücudunun çeşitli yerlerine elleyerek taciz etti. O sırada bir yandan da anne M.P.'nin de çeşitli yerlerine dokundu. Kısa süre sonra anne M.P., yatakta oturur pozisyona geldi, ardından da Y.P.'nin yataktan kalkarak odadan çıktı. İddianamede şüpheli olan Y.P.'nin soruşturma aşamasında ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini söylediği aktarıldı.
Şikayetçi baba S.A.'nın savcılığa sunduğu ses kaydının çözümü de iddianamede yer aldı. Ses kaydının bilirkişi tarafından yapılan çözümünde anne M.P.'nin kızı G.I.A.'ya "Olacakların farkında değilsin, bunların bak taciz davası açılınca hapse gireceğiz. Belki senin adını sicilde yazacaklar, taciz diye. Ondan sonra velayet davasında adın kötü lekeye karışacak. Siciline yazılacak. Kardeşimi dinledim. Yaptık diyemedim. Onu desem ben çok suçlu duruma düşerim tacizden" şeklinde sözler söylediği ifade edildi.
Bilirkişi raporunda anne M.P.'nin oğlu ve kızı arasında geçen konuşmalar ise şöyle:
Anne: Bak ben şunu söyleyemedim. Bu hepimizin hayatını mahveder ama
Kız Çocuk: Bizimkini mahvetmez seninkini mahveder
Anne: Sadece şunu diyemedim yanımızda yattı diyemedim. Çünkü onu desem ben çok suçlu duruma düşerim
Kız çocuk: Çünkü suçlusun
Anne: Ben tacizden hapiste yatarım. Hapiste yatmamı istermisin?
Şeklinde ses kaydına ilişkin bilirkişi çözümü de iddianamede yer aldı.
İddianamede anne M.P. suçunu kabul ederek kızı G.I.A.'nın şikayetçi olmaması hususunda ikna etmeye çalıştığı belirtildi. İddianamede anne M.P.'nin bu eyleminden dolayı hakkında Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğünün İhlali suçundan ayrıca savcılıkça soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.
İddianamede şüpheli Y.P.'nin mağdur kız çocuğu G.I.A.'ya karşı "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar cezalandırılması istendi. İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce iddianame kabul edilerek şüphelinin yargılanmasına başlandı.
Öte yandan baba S.A.'nın olayı ilk öğrendiğinde savcılığa şikayet dilekçesi sunduğu, dilekçesinde eski eşi M.P.'nin evine aldığı Y.P. İle birlikte çocukları evdeyken alkol aldığını anlattı. Alkol aldıkları sırada kızları G.I.A.'ya hakaret içerikli sözler söylediğini, G.I.A'yı zorla alkol masasında oturttuğunu ifade ederek Y.P. Hakkında şikayetçi olarak cezalandırılmasını istedi. Soruşturma sonucu savcı dosyaya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Bunun üzerine S.A.'nın avukatı Doğan Eriş, bu karara ilişkin üst mahkemeye itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırarak tekrar soruşturma yapılmasına hükmettiği ortaya çıktı.