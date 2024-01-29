Pizza yemeye devam etti... 1 yılda 45 kilo verdi! O fotoğrafı görünce neye uğradığını şaşırdı 'Kendimi tanıyamadım'

Günümüzde pek çok kişi fazla kilolarından şikayet ediyor. Uzmanların yaptığı sayısız uyarının ardından sağlıklı bir şekilde kilo verebilmenin ve daha fit bir görünüme kavuşabilmenin yolunun sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz olduğu herkesçe biliniyor. Fakat bu kritik bilgiye rağmen pek çok kişi harekete geçmek konusunda zorlanabilir. Bazen kimileri için gördüğü bir fotoğraf ya da ilham verici bir hikaye tetikleyici olabiliyor. 16. doğum gününün ertesi günü çektiği fotoğraflara bakan ve büyük şaşkınlık yaşayan Mayra Wendolyne de bu şoktan sonra nasıl harekete geçtiğini ve bir yılda 45 kilo verdiğini paylaştı.