Pizza yemeye devam etti... 1 yılda 45 kilo verdi! O fotoğrafı görünce neye uğradığını şaşırdı 'Kendimi tanıyamadım'

Günümüzde pek çok kişi fazla kilolarından şikayet ediyor. Uzmanların yaptığı sayısız uyarının ardından sağlıklı bir şekilde kilo verebilmenin ve daha fit bir görünüme kavuşabilmenin yolunun sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz olduğu herkesçe biliniyor. Fakat bu kritik bilgiye rağmen pek çok kişi harekete geçmek konusunda zorlanabilir. Bazen kimileri için gördüğü bir fotoğraf ya da ilham verici bir hikaye tetikleyici olabiliyor. 16. doğum gününün ertesi günü çektiği fotoğraflara bakan ve büyük şaşkınlık yaşayan Mayra Wendolyne de bu şoktan sonra nasıl harekete geçtiğini ve bir yılda 45 kilo verdiğini paylaştı.
Hayatının büyük bölümünde kilosuyla mücadele eden California'dan 39 yaşındaki Mayra Wendolyne , en sevdiği yiyeceklerin düşük karbonhidratlı versiyonlarını hazırlayarak sadece bir yılda nasıl 45 kilo verdiğini anlattı. Wendolyne, 2000'li yılların başında kilo verme yolculuğuna başladığında en ağır anında 315 lbs (142 kg) ağırlığındaydı. Şimdi daha sağlıklı ve mutlu olarak 185 lbs (83 kg) olduğunu söylüyor.
Dailymail'de yer alan habere göre; internette 'Low Carb Love' olarak bilinen içerik yaratıcısı, 'Çocukluğum boyunca kilolarımla mücadele ettim, ancak dönüm noktam 16. doğum günü partimin ertesi günüydü' dedi. Mayra, o gün fotoğraf makinesiyle çektiği fotoğrafları banyoya aktardığında ne kadar şaşırdığını anlattı. Mayra, 'Çok hayal kırıklığına uğradım. Bu kadar kilo aldığımı bilmiyordum' dedi. Devamında Mayra 'Kendimi bile tanıyamadım. Bundan sonra bir değişiklik yapmak istediğimi anladım ve spor salonuna üye oldum.' ifadelerini kullandı.
Mayra'nın daha sağlıklı bir yaşama yolculuğu, belirli gıdalara olan sevgisini egzersize olan bağlılığıyla harmanlayan bir yaklaşımla başladı.
Mayra, 'Gevreği severdim, bu yüzden düşük karbonhidratlı bir versiyon buldum' dedi. 'Fettuccine'i çok sevdim ve erişte olmadan daha sağlıklı bir versiyonunu yapardım. Beni tok tutacak protein dolu kocaman salatalar yaptım.' diyen kadın, 'Egzersiz yapmaktan nefret ettiğini' çünkü kendine 'o kadar çok baskı uyguladığını' ve 'çok stresli bir şeymiş gibi hissettiğini' de itiraf etti. Mayra, 'Ben bunu tersine çevirdim ve günlük rutinimin düzenli bir parçası haline getirdim' diye açıkladı.
39 yaşındaki kadın, 'Artık haftada en az dört kez biraz hareket etmeye özen gösteriyorum ve en iyi yanı da artık bunun bir stres şöleni olmaması. Aslında bundan keyif alıyorum ve iyi bir antrenmanın ardından harika bir his veriyor.' ifadelerini kullandı.