Prof. Dr. Naci Görür bu kez deprem beklemediği yeri açıkladı! 2 faya dikkat çekti 'İkisi ayrı ayrı ya da birlikte kırılarak...'

Prof. Dr. Naci Görür'ün katıldığı TELE1 canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür küçük depremlerin olması bize genelde Marmara Bölgesi’nin bir gerilim altında olduğunu işaret edebilir. Biz büyük depremi Marmara Denizi’nin içerisinde Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu üzerinde bekliyoruz. Yani 160 kilometre uzunluğundaki fay sisteminin içerisinde Adapazarı Körfezi’nden başlayıp Tekirdağ'a kadar giden alan içerisinde bekliyoruz. Burada önemli miktarda enerji birikiminin olduğunu düşünüyoruz.