HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Prof. Dr. Naci Görür bu kez deprem beklemediği yeri açıkladı! 2 faya dikkat çekti 'İkisi ayrı ayrı ya da birlikte kırılarak...'

Prof. Dr. Naci Görür bu kez deprem beklemediği yeri açıkladı! 2 faya dikkat çekti 'İkisi ayrı ayrı ya da birlikte kırılarak...'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
09.03.2024 11:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat deprem felaketinin ardından gözlerin çevrildiği beklenen Marmara depremiyle ilgili her açıklama vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. 6 Şubat sonrası yaşanan her depremde yapacağı açıklamalar merakla beklenen Prof. Dr. Naci Görür de son olarak beklenen İstanbul depremine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Bölgedeki gerilime işaret eden Görür, İstanbul için beklenen depremin büyüklüğünü söylerken deprem beklemediği yeri de açıkladı.

6 Şubat deprem felaketinin ardından tüm Türkiye'nin gündeminde deprem var. Özellikle uzun süredir uyarıların yapıldığı beklenen olası İstanbul ve Marmara depremiyle ilgili açıklamalar da dikkatle takip ediliyor. Son dönemde Marmara'da deprem hareketliliği yaşanırken Prof. Dr. Naci Görür'den önemli açıklamalar geldi. Görür, İstanbul için beklenen depremin büyüklüğünü açıklarken deprem beklemediği yeri de anlattı.

Anasayfa

NACİ GÖRÜR, DEPREM BEKLEDİĞİ VE BEKLEMEDİĞİ YERLERİ AÇIKLADI

Prof. Dr. Naci Görür'ün katıldığı TELE1 canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür küçük depremlerin olması bize genelde Marmara Bölgesi’nin bir gerilim altında olduğunu işaret edebilir. Biz büyük depremi Marmara Denizi’nin içerisinde Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu üzerinde bekliyoruz. Yani 160 kilometre uzunluğundaki fay sisteminin içerisinde Adapazarı Körfezi’nden başlayıp Tekirdağ'a kadar giden alan içerisinde bekliyoruz. Burada önemli miktarda enerji birikiminin olduğunu düşünüyoruz.

Ve bu enerji birikimi ister istemez bütün bölgeyi kimi zamanlarda enerjiden dolayı haber ediyor. Bir anlamda bölgede bir enerji yüklenmesinin belirtileri olarak ufak depremler de görülebiliyor.

Marmara Denizi'nin güney kısmında kuzey anadolu fayının güney kolu var, bu kol kuzeydeki deprem beklediğimiz kol kadar enerji biriktirmiyor, uzun zamanda bu kol büyük deprem üretiyor.

"YAKINDA MARMARA DENİZİ'NİN GÜNEYİNDE BİR DEPREM BEKLEMİYORUZ AMA KUZEY KOLDA BEKLEDİĞİMİZ DEPREMİN MARMARA DENİZİ'NİN GÜNEYİNİ DE ETKİLEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

"YAKINDA MARMARA DENİZİ'NİN GÜNEYİNDE BİR DEPREM BEKLEMİYORUZ AMA KUZEY KOLDA BEKLEDİĞİMİZ DEPREMİN MARMARA DENİZİ'NİN GÜNEYİNİ DE ETKİLEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Dolayısıyla yakında biz Marmara Denizi'nin güneyinde bir deprem beklemiyoruz ama kuzey kolda beklediğimiz depremin Marmara Denizi’nin güneyini de etkileyeceğini düşünüyoruz. Onun için tüm bölge olarak hazırlıklarımızın devam etmesi gerekir.

İstanbul’da hep diyoruz minimum 7.2, maksimum 7.5 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu üzerinde. Özellikle Adalar Fayı ile Kumburgaz Fayı’nın kırılması ile bu boyuta ulaşacağını düşünüyoruz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
deprem marmara depremi istanbul depremi Prof. Dr. Naci Görür naci görür
En Çok Okunan Haberler
Sandviç arası altın! Vergi ödemek istemeyen bu yolu denedi...

Sandviç arası altın! Vergi ödemek istemeyen bu yolu denedi...

''Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi oyuncu''

''Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi oyuncu''

Kimi memur kimi polis! Kod adı: Victoria... MOSSAD ajanlarının gizemli banka hesapları deşifre edildi

Kimi memur kimi polis! Kod adı: Victoria... MOSSAD ajanlarının gizemli banka hesapları deşifre edildi

Seçim yaklaştıkça ifadeler de sertleşiyor! AK Partili Elitaş'tan çok konuşulacak çıkış: Sanki görücüye çıkmış...

Seçim yaklaştıkça ifadeler de sertleşiyor! AK Partili Elitaş'tan çok konuşulacak çıkış: Sanki görücüye çıkmış...

Fatih Erbakan'dan kamyon üstünde seçim çalışması!

Fatih Erbakan'dan kamyon üstünde seçim çalışması!

Kılıçdaroğlu 'Çukurluk' demişti, Portakal'dan çok sert yanıt

Kılıçdaroğlu 'Çukurluk' demişti, Portakal'dan çok sert yanıt

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.