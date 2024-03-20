Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Soğuk hava ülkeye giriş yaptı: Sağanak yağış ve kar geliyor, tarih verildi…

Hava durumu ile ilgili gelen son dakika bilgilerine soğuk hava yeniden ülkeye giriş yaptı. Sıcaklıkların yükselmesi ile birlikte bu sene kar yağışı ülkenin batısında etkisini göstermemişti. Ancak sağanak yağışlarla ilgili sevindirici gelişmeler yaşandı. Bu geceden itibaren Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk hava dalgası ülkeye giriş yaptı. Ülke genelinde bugün sağanak yağışın etkisini göstermesi beklenirken Doğu Anadolu bölgesinde bu yağışın kar ve karla karışık yağmur olarak etkisini göstermesi bekleniyor.
İstanbul’da bugünden itibaren Pazar gününe kadar soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak yağmurlu, Doğu Anadolu Bölgesi ise kar yağışlı olacak. Yağışların; Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece düşmesi bekleniyor.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen hava durumu ile ilgili son dakika
bilgileri paylaştı:
Bugün Çarşamba yurtta yağış var. Sıcaklıklar düştü, Adana ve Hatay’da kuvvetli yağmur, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı, Van ve Siirt’te ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Perşembe ve Cuma günleri ise yağışlar iç bölgelerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde Pazar günü havanın tekrar ısınması ile birlikte sis etkili sonrasında ise bahar havası geliyor.
İstanbul bugünden başlamak üzere Pazar gününe kadar soğuk ve yağmurlu, hava sıcaklığı 10 derece, Pazar gününden itibaren sis ve ısınma var haftaya sıcaklık 16-17 derecelere kadar çıkıyor.
Ankara bugün yağmurlu 13 derece. Gece soğuk karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın ve cuma günü 6-7 derecelerde cumartesi günü ise ısınıyor, sis etkili olacak. İzmir ise bugün yağmurlu 15 derece, yarın yağmur kesiliyor.
Soğuk havalarla ilgili bir açıklama da Hava Forum, sosyal medya hesabından geldi. Gece saat 04.00'ten itibaren soğuk havanın ülkeye giriş yaptığı belirtildi. Bu geceden itibaren Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk hava dalgası ülkeye giriş yaptı.