Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Soğuk hava ülkeye giriş yaptı: Sağanak yağış ve kar geliyor, tarih verildi…

Hava durumu ile ilgili gelen son dakika bilgilerine soğuk hava yeniden ülkeye giriş yaptı. Sıcaklıkların yükselmesi ile birlikte bu sene kar yağışı ülkenin batısında etkisini göstermemişti. Ancak sağanak yağışlarla ilgili sevindirici gelişmeler yaşandı. Bu geceden itibaren Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk hava dalgası ülkeye giriş yaptı. Ülke genelinde bugün sağanak yağışın etkisini göstermesi beklenirken Doğu Anadolu bölgesinde bu yağışın kar ve karla karışık yağmur olarak etkisini göstermesi bekleniyor.