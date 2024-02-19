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    4. Psikolojik test: Hangi resim daha huzurlu hissettirdi? Gerçek duygularınızı söylüyor

    Psikolojik test: Hangi resim daha huzurlu hissettirdi? Gerçek duygularınızı söylüyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    19.02.2024 14:08 | Son Güncelleme:
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    Psikolojik testler bilinçaltınızda yatan düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlıyor. "Hangi resim daha huzurlu hissettirdi?" testi, görsel seçimlerinizin altında yatan psikolojik düşünceleri gözler önüne seriyor. Bu psikolojik testte 4 adet resim bulunuyor. Testi çözmek için sizi en huzurlu hissettiren resmi seçmeli ve altındaki açıklamasını okumalısınız.

    Bazen iç dünyamızı keşfetmek için basit görünen testler, derin hislerimizi ve isteklerimizi ortaya çıkarabilir. "Hangi resim daha huzurlu hissettirdi? adlı bu psikolojik test, seçtiğiniz görselin altında yatan gerçek duygularınızı ve iç dünyanızı yansıtıyor. Psikolojik test ve cevaplarına aşağından ulaşabilirsiniz.

    İÇİNDE OLMAK İSTEDİĞİN RESİM GERÇEK DUYGULARINI SÖYLÜYOR

    1. RESİM

    1. RESİM

    Bulunduğun yerden çok daha huzurlu bir yere taşınmak bambaşka insanlarla tanışmak istiyorsun. Hayatını tamamen değiştirmek yeni yerler keşfetmek en büyük hayallerinden bir tanesi çünkü etrafındaki insanlar seni çok yormuş.

    2. RESİM

    2. RESİM

    Büyük zorluklarım üstesinden geldiğiniz, mücadeleler ile inşa ettiğiniz ilişkiniz büyük bir deprem ile yıkılmış. İkinizde birbirinize adım atmıyorsunuz. Birbirinizi çok seviyorsunuz fakat artık çok yorulmuşsunuz.

    3. RESİM

    3. RESİM

    Sakin bir hayat sakin bir ev ve iyi bir eş istiyorsun. Kendi evinde oldukça zorluklar yaşamış birçok zorluğu zaten sırtına almışsın. Artık kendi düzeninde mutlu bir hayat arkadaşıyla yola devam etmek istiyorsun.

    4. RESİM

    4. RESİM

    Çocukluğa duyulan bir özlem var. Geçmişe gidip oradaki sıcaklığı ve huzuru arıyorsun. Hatta bazen o günlere dönüp keşke dediğin hatalarını düzeltmek ve yoluna öyle devam etmek istiyorsun. Zaman zaman yaşamış olduğun pişmanlıklar uykusuz kalmana neden oluyor.

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