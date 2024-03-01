Putin'in en büyük rakibiydi... Rus muhalif Navalny son yolculuğuna uğurlanıyor: Yüzlerce kişi alanda!

Rusya'da 19 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak adlandırılan muhalif lider Alexei Navalny'nin hapishanedeki ölümünün yankıları bir süre devam etmişti. Olayı “Putin’in acımasızlığının bir başka kanıtı” olarak tanımlayan ABD Başkanı Biden, "Şüphesiz ki Putin, Navalny'nin ölümünden sorumludur" diyerek gündeme damga vurmuştu. Navalny’nin eşi Yulia Navalny ise “Putin yaptıklarının sonuçlarına katlanacak" demişti.
Navalny için bugün yerel saatle 14.00'te, daha önceden yaşadığı Moskova'nın Maryino semtindeki Meryem Ana Kilisesi'nde bir dini tören düzenlendi. Törene Navalni'nin annesi ve babası da katılıyor. Cenaze daha sonra yerel saatle 16:00'da yakındaki Borisovskoye Mezarlığı'na gömülecek. Navalni destekçileri, polisin bölgede yoğun bir şekilde güvenlik önlemleri almasına rağmen kilisenin önünde toplandı.
Navalni'nin ekibi, Rusları cenaze törenine katılmaya teşvik ederek, iki konum arasındaki güzergahın haritasını paylaştı. Ekip ayrıca, Seul'den Roma’ya, Montreal’den Stockholm'e kadar yurt dışında Navalni için anma törenlerinin düzenleneceği yerlerin listesi paylaştı.
Moskova'daki Cenaze töreni, Navalni’nin YouTube kanalından da canlı yayınlanıyor. Canlı yayını şimdiden 130 bin kişinin izlediği aktarılıyor. Bugünkü cenaze törenine kaç kişinin katılacağı belirsiz.
BBC’ye konuşan Navalni’nin eski özel kalem müdürü Leonid Volkov, Moskova'daki cenaze töreni sırasında olabileceklerden endişe duyduğunu söyledi. Navalni’nin ölümünü sonrası Rusya'da patlak veren protestolar sert bir tepkiyle karşılandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Perşembe öğleden sonra sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, hem anma töreninin yapılacağı kilisenin hem de Navalni’nin defnedileceği mezarlığın yakınında çok sayıda polis ve kurulmayı bekleyen bariyerler görülüyordu.