RESİMLİ CUMA MESAJLARI 1 ARALIK 2023: Anne, baba, eş ya da sevgili için en yeni, güzel, etkileyici, hadisli, dualı ve resimli cuma mesajları BURADA!

Resimli cuma mesajları 1 Aralık 2023 Cuma günü arama motorlarında en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Diyanet cuma hutbesi konusunu "İnsan özü itibariyle değerlidir" olarak açıkladı. Anne, baba ve eşe gönderebileceğiniz en yeni, en anlamlı, farklı, 'Hayırlı cumalar' sözlü ve resimli cuma mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en yeni resimli cuma mesajları ve sözleri...
Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.
Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Hayırlı Cumalar.
Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur. (Müslim, Tahâret 16)
Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…
Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hayırlı Cumalar.