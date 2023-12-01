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RESİMLİ CUMA MESAJLARI 1 ARALIK 2023: Anne, baba, eş ya da sevgili için en yeni, güzel, etkileyici, hadisli, dualı ve resimli cuma mesajları BURADA!

01.12.2023 07:36 | Son Güncelleme:
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Cuma mesajları 1 Aralık tarihinde anne, baba, eş ve arkadaşlarına bu mübarek günü anımsatmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cuma namazı İstanbul'da saat 12:58'de, Ankara'da 12.42'de, İzmir'de ise 13.05'te kılınacak. Anne, baba, eş ya da sevgiliye göndermeniz için en yeni, güzel, etkileyici, hadisli, dualı ve resimli cuma mesajları ile sözlerini sizler için derledik. İşte en güzel ve 1 Aralık 2023 tarihine özel resimli cuma mesajları...

Resimli cuma mesajları 1 Aralık 2023 Cuma günü arama motorlarında en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Diyanet cuma hutbesi konusunu "İnsan özü itibariyle değerlidir" olarak açıkladı. Anne, baba ve eşe gönderebileceğiniz en yeni, en anlamlı, farklı, 'Hayırlı cumalar' sözlü ve resimli cuma mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en yeni resimli cuma mesajları ve sözleri...

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ANNE, BABA, EŞ YA DA SEVGİLİ İÇİN 1 ARALIK 2023 TARİHİNE ÖZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Hayırlı Cumalar.

Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur. (Müslim, Tahâret 16)

Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hayırlı Cumalar.

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