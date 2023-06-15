RESİMLİ CUMA MESAJLARI! 16 Haziran 2023 anne, baba, eş ve sevgili için 'Hayırlı Cumalar' sözleri ile hadisli, ayetli, bayraklı ve resimli cuma mesajları

Resimli cuma mesajları ile ilgili araştırmalar 16 Haziran öncesi hız kazandı. Cuma mesajları ve sözleri; resimli, hadisli, ayetli ve bayraklı seçeneklerinden birini veya birkaçını seçen kişiler tarafından yarın paylaşılacak. Biz de 3 Mart 2023 Cuma günü WhatsApp ve Telegram'ın yanı sıra Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya uygulamalarından paylaşımda bulunmak isteyen kişiler için en güzel sözleri ve görselleri derledik. Anne, baba, eş ve sevgili için 'Hayırlı Cumalar' sözleri ile hadisli, ayetli, bayraklı ve resimli cuma mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en yeni resimli cuma mesajları...