HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. RESİMLİ CUMA MESAJLARI! 16 Haziran 2023 anne, baba, eş ve sevgili için 'Hayırlı Cumalar' sözleri ile hadisli, ayetli, bayraklı ve resimli cuma mesajları

RESİMLİ CUMA MESAJLARI! 16 Haziran 2023 anne, baba, eş ve sevgili için 'Hayırlı Cumalar' sözleri ile hadisli, ayetli, bayraklı ve resimli cuma mesajları

15.06.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları resimli, hadisli, ayetli ve bayraklı seçenekleri ile 16 Haziran 2023 tarihinde anne, baba, eş ya da sevgilisine mesaj göndermek isteyenler için internette yerini aldı. Mübarek olduğuna inanılan bir cuma gününde daha birçok kişi camilere gidecek. Bazı kişiler de WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta paylaşım yapacak. Anne, baba, eş ve sevgili için 'Hayırlı Cumalar' sözleri ile hadisli, ayetli, bayraklı, resimli cuma mesajlarını sizler için hazırladık. İşte resimli cuma mesajları...

Resimli cuma mesajları ile ilgili araştırmalar 16 Haziran öncesi hız kazandı. Cuma mesajları ve sözleri; resimli, hadisli, ayetli ve bayraklı seçeneklerinden birini veya birkaçını seçen kişiler tarafından yarın paylaşılacak. Biz de 3 Mart 2023 Cuma günü WhatsApp ve Telegram'ın yanı sıra Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya uygulamalarından paylaşımda bulunmak isteyen kişiler için en güzel sözleri ve görselleri derledik. Anne, baba, eş ve sevgili için 'Hayırlı Cumalar' sözleri ile hadisli, ayetli, bayraklı ve resimli cuma mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en yeni resimli cuma mesajları...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI! 16 HAZİRAN 2023

Hayırlı Cumalar! Ey Allah’ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme… Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla.. Amin!

Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

ANNEYE ÖZEL CUMA MESAJLARI

ANNEYE ÖZEL CUMA MESAJLARI

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun. Rabbim dualarımızı kabul buyursun. Cumamız Mübarek Olsun.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
cuma mesajları cuma mesajları resimli resimli cuma mesajları

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken asgari ücret tahmini! Herkes 11 bin TL derken...

Dikkat çeken asgari ücret tahmini! Herkes 11 bin TL derken...

Suriyeli olduğunu söyleyerek yaptığı konuşma infial yaratmıştı! Gerçek çok başka çıktı…

Suriyeli olduğunu söyleyerek yaptığı konuşma infial yaratmıştı! Gerçek çok başka çıktı…

Çocuk oyuncunun annesiyle evlenmişti! Evlilikte büyük kriz...

Çocuk oyuncunun annesiyle evlenmişti! Evlilikte büyük kriz...

Diyarbakır'da arazi kavgasında katliam! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diyarbakır'da arazi kavgasında katliam! Çok sayıda ölü ve yaralı var

8 saat süren Kabine toplantısı sonrası Erdoğan kararları açıkladı!

8 saat süren Kabine toplantısı sonrası Erdoğan kararları açıkladı!

CHP’de yeni kriz! İsmail Küçükkaya böyle anlattı: ‘Mansur Yavaş'ın o hamlesi şok etkisi yarattı bende’

CHP’de yeni kriz! İsmail Küçükkaya böyle anlattı: ‘Mansur Yavaş'ın o hamlesi şok etkisi yarattı bende’

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ölen büyükannesinin mezarının üzerine çıkıp dans etti

Ölen büyükannesinin mezarının üzerine çıkıp dans etti

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

Hayranı evine kadar gelip arabasını ateşe verdi! O anları paylaştı

Hayranı evine kadar gelip arabasını ateşe verdi! O anları paylaştı

Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.