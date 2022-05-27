RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022! Dualı ve en anlamlı Cuma mesajları ve Cumanız mübarek olsun sözleri

Resimli Cuma mesajları 2022 ile dualı, Resimli ve en anlamlı Cumanız mübarek olsun sözleri, bu mübarek günü sevdiklerine, arkadaş ve akrabalarına anımsatmak isteyen vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma namazı saatlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; cuma namazı İstanbul'da saat 13:06'da, Ankara'da 12:51'de, İzmir'de ise 13:14'te okunacak. Biz de Dualı, Resimli ve en anlamlı Cuma mesajları ve Cumanız mübarek olsun sözlerine haberimizde yer verdik. İşte dualı, Resimli ve en anlamlı cuma mesajları....
CUMA MESAJLARI 2022!
Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Hayırlı Cumalar.
Ey Nefsim Şeytana Yem Olmak mı Yoksa Cennette Gül Olmak mı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.
Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.
Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!
Bu Cuma gününün feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.
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