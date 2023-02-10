RESİMLİ CUMA MESAJLARI BURADA! 10 Şubat 2023 yazılı, anlamlı, kısa, dualı 'Hayırlı umalar' sözleri ve resimli cuma mesajları

Cuma mesajları resimli olarak anlamlı ve dualı s hayırlı cumalar sözleri ile birlikte bugün (10 Şubat 2023) internette yerini aldı. WhatsApp ve Telegram'ın yanı sıra Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya uygulamalarından paylaşımda bulunmak isteyen birçok kişi arama motorlarında yazılı, anlamlı, kısa, dualı 'Hayırlı umalar' sözleri ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor. İşte en yeni, resimli cuma mesajları...
Hayırlı Cumalar! Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle...
"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Hayırlı Cumalar.
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Hayırlı Cumalar.
"Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "
Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.