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RESİMLİ CUMA MESAJLARI BURADA! 10 Şubat 2023 yazılı, anlamlı, kısa, dualı 'Hayırlı umalar' sözleri ve resimli cuma mesajları

10.02.2023 06:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları resimli yazılı, anlamlı ve dualı seçenekleriyle 10 Şubat 2023 Cuma günü internette yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem sebebiyle cuma hutbesi konusunu "Gün Milletçe Kenetlenme Günüdür!" olarak belirledi. Birçok kişi Müslümanlar tarafından mübarek kabul edilen bu günde yazılı, anlamlı, kısa, dualı 'Hayırlı umalar' sözleri ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor. İşte, en yeni resimli cuma mesajları...

Cuma mesajları resimli olarak anlamlı ve dualı s hayırlı cumalar sözleri ile birlikte bugün (10 Şubat 2023) internette yerini aldı. WhatsApp ve Telegram'ın yanı sıra Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya uygulamalarından paylaşımda bulunmak isteyen birçok kişi arama motorlarında yazılı, anlamlı, kısa, dualı 'Hayırlı umalar' sözleri ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor. İşte en yeni, resimli cuma mesajları...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI! 10 ŞUBAT 2023

Hayırlı Cumalar! Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle...

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Hayırlı Cumalar.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Hayırlı Cumalar.

"Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

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