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RESİMLİ CUMA MESAJLARI BURADA! 17 Mart 2023 en güzel, yazılı, ayetli, cuma sabahı 'günaydın' sözleri ve resimli cuma mesajları

17.03.2023 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları resimli, sabah saatlerine özel 'günaydın' temennili, güzel, yazılı, ayetli seçenekleriyle internette yerini aldı. Bugün birçok kişi camilere akın edecek eller semaya kalkacak dualar edilecek. Öte yandan Ramazan ayı da yaklaşıyor. Diyanet cuma hutbesi konusunu "Ramazan: Rahmet ve Mağfiret Ayı" olarak belilerdi. Biz de en güzel, yazılı, ayetli, cuma sabahı 'günaydın' sözleri ve resimli cuma mesajları ve sözlerini sizler için derledik. İşte en yeni, resimli cuma mesajları...

Cuma mesajları resimli, sabah saatlerine özel 'günaydın' temennili, güzel, yazılı, ayetli seçeneklerinden birini tercih ederek WhatsApp, Facebook ya da Instagram'da paylaşımda bulunmak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Öte yandan Ramazan ayı için geri sayım devam ediyor. En güzel, yazılı, ayetli, cuma sabahı 'günaydın' sözleri ve resimli cuma mesajları ve sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en yeni, resimli cuma mesajları...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI! 17 MART 2023

Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.

Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı Cumalar…

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah’ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed’i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

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