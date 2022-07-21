HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. REYTİNG SONUÇLARI! 20 Temmuz 2022 dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Dün akşam en çok ne izlendi? MasterChef, Kara Tahta, Gizli Saklı!

REYTİNG SONUÇLARI! 20 Temmuz 2022 dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Dün akşam en çok ne izlendi? MasterChef, Kara Tahta, Gizli Saklı!

21.07.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Temmuz 2022 Çarşamba gününün reyting sonuçları birincisi belli oldu. MasterChef, Kara Tahta, Gizli Saklı, Seversin gibi yapımların ekrana geldiği 20 Temmuz Çarşamba gününün reyting sonuçları ile ilgili detaylara ulaşmak isteyen vatandaşlar interntte araştırma yapıyor. Peki 20 Temmuz 2022 dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Dün akşam en çok ne izlendi? İşte MasterChef, Kara Tahta, Gizli Saklı'nın ekrana geldiği Çarşamba günü birinci olan yapım...

Reyting sonuçları günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. 20 Temmuz 2022 Çarşamba akşamı MasterChef, Kara Tahta, Gizli Saklı, Seversin gibi birbirinden farklı yapımlar ekrana geldi. 20 Temmuz 2022 Çarşamba akşamının reyting sonuçları açıklandı. Peki 20 Temmuz 2022 dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte MasterChef, Kara Tahta, Gizli Saklı ve Seversin'in ekrana geldiği 20 Temmuz Çarşamba gününün reyting birincisi...

20 TEMMUZ 2022 REYTİNG SONUÇLARI BİRİNCİSİ HANGİ YAPIM OLDU?

Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. 20 Temmuz 2022 Çarşamba akşamı MasterChef, Kara Tahta, Gizli Saklı, Seversin gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.
Birçok kişi, 20 Temmuz Çarşamba akşamının reyting sonuçları ile ilgili araştırma yapıyor. Reyting sonuçlar açıklandı.
20 Temmuz Çarşamba günü Total'de birinci sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye”, ikinci sırada “Fox Ana Haber”, üçüncü sırada ise Kanal D’de yayınlanan “Seversin” yer aldı. Öte yandan AB'de ise birinci sırada “Masterchef Türkiye”, ikinci sırada “Fox Ana Haber” üçüncü sırada TRT1’de ekrana gelen “Kara Tahta” yer aldı. ABC'de ise birinci sırada “Masterchef Türkiye”, ikinci sırada “Fox Ana Haber” üçüncü sırada FOX TV'de ekrana gelen “Gizli Saklı" yer aldı.

MERAK EDENLER İÇİN: 19 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

MERAK EDENLER İÇİN: 19 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI
Total izleyici grubunda birinciliği Masterchef Türkiye , ikinciliği Senden Daha Güzel, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.
AB Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Senden Daha Güzel, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Masterchef dizi reytingleri masterchef türkiye reytingler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Piyasalarda gündem ‘Merkez Bankası’

Piyasalarda gündem ‘Merkez Bankası’

Polisler, uyuşturucu kuryesi çıktı! Baron ise...

Polisler, uyuşturucu kuryesi çıktı! Baron ise...

Fenerbahçe maçının ardından Türkiye gündemine oturdu!

Fenerbahçe maçının ardından Türkiye gündemine oturdu!

'Bazı alarm zilleri çalıyor' diyerek duyurdu: Hiç iç açıcı bir durum yok

'Bazı alarm zilleri çalıyor' diyerek duyurdu: Hiç iç açıcı bir durum yok

SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden 'kanserim' dedi! Beyaz Saray'dan jet açıklama geldi: Anlatmak istediği...

SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden 'kanserim' dedi! Beyaz Saray'dan jet açıklama geldi: Anlatmak istediği...

Kayıp kadının cansız bedeni bulundu! Adli Tıp önünde gözaltı, kimliği dikkat çekti

Kayıp kadının cansız bedeni bulundu! Adli Tıp önünde gözaltı, kimliği dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.