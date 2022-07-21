REYTİNG SONUÇLARI! 20 Temmuz 2022 dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Dün akşam en çok ne izlendi? MasterChef, Kara Tahta, Gizli Saklı!

Reyting sonuçları günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. 20 Temmuz 2022 Çarşamba akşamı MasterChef, Kara Tahta, Gizli Saklı, Seversin gibi birbirinden farklı yapımlar ekrana geldi. 20 Temmuz 2022 Çarşamba akşamının reyting sonuçları açıklandı. Peki 20 Temmuz 2022 dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte MasterChef, Kara Tahta, Gizli Saklı ve Seversin'in ekrana geldiği 20 Temmuz Çarşamba gününün reyting birincisi...

20 TEMMUZ 2022 REYTİNG SONUÇLARI BİRİNCİSİ HANGİ YAPIM OLDU?

Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. 20 Temmuz 2022 Çarşamba akşamı MasterChef, Kara Tahta, Gizli Saklı, Seversin gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.

Birçok kişi, 20 Temmuz Çarşamba akşamının reyting sonuçları ile ilgili araştırma yapıyor. Reyting sonuçlar açıklandı.

20 Temmuz Çarşamba günü Total'de birinci sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye”, ikinci sırada “Fox Ana Haber”, üçüncü sırada ise Kanal D’de yayınlanan “Seversin” yer aldı. Öte yandan AB'de ise birinci sırada “Masterchef Türkiye”, ikinci sırada “Fox Ana Haber” üçüncü sırada TRT1’de ekrana gelen “Kara Tahta” yer aldı. ABC'de ise birinci sırada “Masterchef Türkiye”, ikinci sırada “Fox Ana Haber” üçüncü sırada FOX TV'de ekrana gelen “Gizli Saklı" yer aldı.

MERAK EDENLER İÇİN: 19 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI Total izleyici grubunda birinciliği Masterchef Türkiye , ikinciliği Senden Daha Güzel, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.