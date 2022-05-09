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REYTİNG SONUÇLARI! 8 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Yargı, Alparslan: Büyük Selçuklu, Survivor

09.05.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı Yargı, Alparslan: Büyük Selçuklu, Survivor All Star 2022 gibi ses getiren yapımların ekrana gelmesinin ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki 8 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? 8 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Yargı, Alparslan: Büyük Selçuklu, Survivor'dan hangisi birinci oldu? İşte ayrıntılar...

8 Mayıs 2022 Pazar akşamının reyting sonuçları Yargı, Alparslan: Büyük Selçuklu, Survivor All Star 2022 gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 8 Mayıs 2022 Pazar gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. 8 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? 8 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Yargı, Alparslan: Büyük Selçuklu, Survivor'dan hangisi birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

8 MAYIS 2022 REYTİNG SONUÇLARI

8 Mayıs 2022 Pazar akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu.
TOTAL İLK 10 PROGRAM: 1 Yargı, 2 Survivor, 3 Teşkilat,
4 Gülbin Tosun ile ana haber hafta sonu, 5 Yargı (özet), 6 Yedi Bela Hüsnü (T.S.),
7 Teşikilat (özet), 8 Adı Sevgi, 9 Show Ana Haber, 10 Çok Güzel Hareketler 2
İşte Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları sıralaması:
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Anahtar Kelimeler:
survivor Yargı dizisi
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