REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 12 Haziran reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu? Kim Milyoner Olmak İster, Survivor, Üç Kağıtçı!

Reyting sonuçları 12 Haziran 2022 Pazar akşamı Kim Milyoner Olmak İster, Survivor, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Üç Kağıtçı gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 12 Haziran 2022 Pazar gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Haziran 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte Kim Milyoner Olmak İster, Survivor, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 gibi yapımların yayınlandığı dün akşamın reyting sonuçları...
REYTİNG SONUÇLARI 12 HAZİRAN 2022 PAZAR
12 Haziran 2022 Pazar akşamı Kim Milyoner Olmak İster, Survivor, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.
12 Haziran 2022 Pazar akşamı Kim Milyoner Olmak İster, Survivor, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 gibi yapımlardan hangisinin reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu.
Reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, İkinciliği Üç Kağıtçı, üçüncülüğü Fox Ana Haber Haftasonu aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, İkinciliği Fox Ana Haber Haftasonu, üçüncülüğü Üç Kağıtçı aldı.
20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, İkinciliği Fox Ana Haber Haftasonu, üçüncülüğü Üç Kağıtçı aldı.
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