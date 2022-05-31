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  4. REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! 30 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Üç Kuruş, Yasak Elma, Survivor'dan hangisi birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! 30 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Üç Kuruş, Yasak Elma, Survivor'dan hangisi birinci oldu?

31.05.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları 30 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı Üç Kuruş, Yasak Elma, Survivor, Alparslan: Büyük Selçuklu gibi ses getiren yapımların yayınlanması sonrası merak konusu oldu. Televizyon izleyicisi, Reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Üç Kuruş, Yasak Elma, Survivor'dan hangisi birinci oldu? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. Sonuçlar açıklandı. İşte 30 Mayıs 2022 Pazartesi gününün sonuçları...

Reyting sonuçları 30 Mayıs 2022 Pazartesi akşamıÜç Kuruş, Yasak Elma, Survivor, Alparslan: Büyük Selçuklu gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak edildi. Medya gündeminin sıkı takipçileri 30 Mayıs 2022 Pazartesi gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Üç Kuruş, Yasak Elma, Survivor'dan hangisi birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

REYTİNG SONUÇLARI 30 MAYIS 2022 PAZARTESİ

30 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı Üç Kuruş, Yasak Elma, Survivor, Alparslan: Büyük Selçuklu gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.
30 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu.
Reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Yasak Elma aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber yer aldı. 20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu , ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

MERAK EDENLER İÇİN: 29 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

MERAK EDENLER İÇİN: 29 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL: 1. YARGI KANAL D, 2. SURVIVOR ALL STAR TV8, 3. TESKILAT, TRT 1, 4. GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX, 5. YARGI (OZET) KANAL D
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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi survivor
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