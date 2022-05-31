REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! 30 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Üç Kuruş, Yasak Elma, Survivor'dan hangisi birinci oldu?

Reyting sonuçları 30 Mayıs 2022 Pazartesi akşamıÜç Kuruş, Yasak Elma, Survivor, Alparslan: Büyük Selçuklu gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak edildi. Medya gündeminin sıkı takipçileri 30 Mayıs 2022 Pazartesi gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Üç Kuruş, Yasak Elma, Survivor'dan hangisi birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.