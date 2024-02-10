Saat verip uyardı: Ölümcül olabilir sakın dışarı çıkmayın!

HAVA KİRLİYSE DAHA KİRLİ BİR HAL ALIYOR

Coğrafya olarak günün önemli bir bölümünün sisli geçirildiği bir ülkede yaşadığımızı belirten Prof. Dr. Ekuklu, "Belli saatlerde sis etkili olduğu için zorunlu değilseler dışarıya çıkmamalarını, spor veya aktivite yapacaklarsa o saatlerde yapmamalarını tavsiye ederim. Ama kaçınılmaz olarak çalışan insanlar, okula giden çocuklar varsa o saatlerde maske kullanımı önerilebilir. Hava kirliliği varsa o bölgede sisle birlikte bunun yere daha yakın hale gelmesi ve daha solunabilir olması ile oluşabilecek sağlık sorunları önemsenmeli. Hava kirliyse sis daha tehlikeli bir hale geliyor. O saatlerde dışarıda bulunmak ve yoğun egzersizlerden kaçınmak alınabilecek önlemlerin başında geliyor" ifadelerine yer verdi.

(İHA)