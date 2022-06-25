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Sada Çayı taştı, yol çöktü! Tatile yarım saat kala... "Geri dönmek zorunda kaldık"

25.06.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden kuvvetli yağış haberleri gelmeye devam ederken sağanak Kastamonu'yu ağır vurdu. Kuvvetli yağışın Kastamonu-Cide karayolu üzerinde etkili olmasıyla Sada Çayı taşınca yol çöktü ve Şenpazar ve Cide ilçeleriyle bağlantı kesildi. Tatil için yola çıkanlar vatandaşlar da varacakları noktaya kısa bir mesafe kalmışken yolun çöktüğünü öğrenince hüsrana uğradı.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine doğru 1 haftalık tatile çıkan Ahmet Yılmaz büyük üzüntü içerisinde olduklarını söyleyerek sağanak sonucu yolun çökmesiyle Şenpazar'a yarım saat mesafe kala başka bir istikamete saparak yoluna edeceğini söyledi. Cide'ye doğru yola çıkan Vedat Kozak ise yoldan geri dönmek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Öte yandan bölgeden gelen kareler sağanağın kuvvetini gözler önüne serdi.

Çay taştı, yol çöktü! Tatile yarım saat kala...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından turuncu uyarının yapıldığı Kastamonu’da şiddetli sağanak yağış etkili oldu.
Kastamonu’nun kuzey etkili olan sağanak yağış sebebiyle taşan çay ve dereler sebebiyle yollarda göçük ve heyelanlar yaşandı.
Kastamonu’yu Şenpazar ve Cide ilçelerine bağlayan Sada Çayı üzerindeki yol, sağanak yağış sebebiyle çöktü.
Sada Çayının taşmasıyla Kesmekayrak köprülerinin yıkılması sonrası Cide ve Şenpazar ilçelerinin Kastamonu’yla olan bağlantısı kesildi.
Yolun göçmesi ve köprünün yıkılması sebebiyle Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak tedbirlerini arttırdı.
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