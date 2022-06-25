Sada Çayı taştı, yol çöktü! Tatile yarım saat kala... "Geri dönmek zorunda kaldık"

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine doğru 1 haftalık tatile çıkan Ahmet Yılmaz büyük üzüntü içerisinde olduklarını söyleyerek sağanak sonucu yolun çökmesiyle Şenpazar'a yarım saat mesafe kala başka bir istikamete saparak yoluna edeceğini söyledi. Cide'ye doğru yola çıkan Vedat Kozak ise yoldan geri dönmek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Öte yandan bölgeden gelen kareler sağanağın kuvvetini gözler önüne serdi.

Çay taştı, yol çöktü! Tatile yarım saat kala...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından turuncu uyarının yapıldığı Kastamonu’da şiddetli sağanak yağış etkili oldu.

Kastamonu’nun kuzey etkili olan sağanak yağış sebebiyle taşan çay ve dereler sebebiyle yollarda göçük ve heyelanlar yaşandı.

Kastamonu’yu Şenpazar ve Cide ilçelerine bağlayan Sada Çayı üzerindeki yol, sağanak yağış sebebiyle çöktü.

Sada Çayının taşmasıyla Kesmekayrak köprülerinin yıkılması sonrası Cide ve Şenpazar ilçelerinin Kastamonu’yla olan bağlantısı kesildi.