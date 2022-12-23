Sadece 2 kaşığı bile tüm vücudu yeniliyor! İltihabı silip süpürüyor

Kahvaltıda yediğimiz yiyecekler tüm günümüzü etkileyebiliyor. Uzmanlar kahvaltıda mısır gevreği, hazır meyve suları ve salam, sosis gibi işlenmiş etlerden uzak durulmasını öneriyor. Kahvaltıda tatlı lezzetlerden hoşlananların vazgeçilmezi olan tahin ise adeta şifa dağıtıyor. Tahinin faydaları saymakla bitmiyor. Vücuttaki zehri söküp atan tahinin tüketiminde aşırı kaçınılmaması gerekiyor.
TAHİNİN FAYDALARI
KAN BASINCINI VE KOLESTEROLÜ DÜZENLİYOR
Tahin içinde bulunan onca yararlı madde sayesinde antioksidan özellikler gösteren bir yiyecek. Bu da bizim için yabancı ve zararlı maddelerden arınan kan ve sağlıklı bir dolaşım sistemi anlamına geliyor. Hal böyle olunca her gün düzenli olarak tahin tüketmek yüksek kan basıncı, kolesterol gibi birçok hastalık karşısında daha dayanıklı hale gelmenizi sağlıyor.
KALP SAĞLIĞINI KORUYOR
Kanın vücudumuzda sağlıkla dolaşmasını sağladığı için tahin, kalp krizi, inme gibi birçok sağlık sorununa yakalanma riskimizi azaltıyor. Kalbin sağlıkla çalışmasına destek oluyor. Bu etkisinden yararlanabilmek için her sabah kahvaltıda 3 ya da 4 yemek kaşığı kadar tahin yemeniz yeterli oluyor.
KAS VE KEMİK GELİŞİMİNDE ETKİLİ
Tahinin içinde yüksek oranda kalsiyum bulunuyor demiştik. Kalsiyum, bildiğiniz gibi özellikle gelişim çağında kemik sağlığımız için bol bol almamız gereken minerallerden biri. Elbette bunu sadece süt ve süt ürünleri tüketerek yapmak zorunda da değiliz üstelik. Eğer çocuklarınızın sağlıklı bir kemik ve kas sistemine sahip olmalarını temenni ediyorsanız kahvaltılarda onlara da gönül rahatlığıyla tahin yedirebilirsiniz.
Üstelik tahinin bu etkisi sadece gelişim çağında değil tüm hayatımız boyunca bize destek oluyor. Her yaşta görülebilecek kırılgan kemikler, güçsüz kaslar gibi sorunlardan muzdaripseniz düzenli olarak tahin tüketmeye başlayarak kas ve kemik sisteminizi zamanla hiç olmadığı kadar güçlü bir hale getirebilirsiniz.
VÜCUDU ZARARLI MADDELERDEN TEMİZLİYOR
İçinde bulunan C vitamini ve diğer birçok yararlı madde sayesinde tahin, güçlü antioksidan özellikler gösteriyor. Zararlı maddelerin vücuda girmesini önlemekle kalmıyor, halihazırda var olan zararlı maddeleri de hızla vücuttan uzaklaştırıyor. Bu da bizi birçok hastalık yapıcı bakteriden, zehirlenmelerden koruduğu anlamına geliyor.
HAFIZAYI GÜÇLENDİRİYOR
Beynin de sağlıkla çalışmasına destek olan tahinin her sabah düzenli olarak tüketilmesi durumunda özellikle hafızayı güçlendirdiği biliniyor. İçerdiği omega 3, omega 6 yağ asitleri gibi maddeler sayesinde tahin sinir sistemini olumlu yönde etkiliyor, sinir hücrelerinin sağlıkla görevlerini yerini getirmeye devam etmelerini sağlıyor.