Sadece 2 kaşığı bile tüm vücudu yeniliyor! İltihabı silip süpürüyor

KAS VE KEMİK GELİŞİMİNDE ETKİLİ

Tahinin içinde yüksek oranda kalsiyum bulunuyor demiştik. Kalsiyum, bildiğiniz gibi özellikle gelişim çağında kemik sağlığımız için bol bol almamız gereken minerallerden biri. Elbette bunu sadece süt ve süt ürünleri tüketerek yapmak zorunda da değiliz üstelik. Eğer çocuklarınızın sağlıklı bir kemik ve kas sistemine sahip olmalarını temenni ediyorsanız kahvaltılarda onlara da gönül rahatlığıyla tahin yedirebilirsiniz.

Üstelik tahinin bu etkisi sadece gelişim çağında değil tüm hayatımız boyunca bize destek oluyor. Her yaşta görülebilecek kırılgan kemikler, güçsüz kaslar gibi sorunlardan muzdaripseniz düzenli olarak tahin tüketmeye başlayarak kas ve kemik sisteminizi zamanla hiç olmadığı kadar güçlü bir hale getirebilirsiniz.