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    4. Sadece duştayken fark edebilirsiniz! Uzmanlar o hastalığın ilginç belirtisini açıkladı... Banyo yaparken kontrol edin

    Sadece duştayken fark edebilirsiniz! Uzmanlar o hastalığın ilginç belirtisini açıkladı... Banyo yaparken kontrol edin

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    29.01.2024 12:12 | Son Güncelleme:
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    Uzmanlar; insanların banyo yaparken ya da duştayken fark edebileceği demans belirtisini ortaya çıkardı. Yeni bir çalışmaya göre; demansa yol açabilecek Alzheimer hastalığının erken uyarı işareti belirlendi. Bu semptomun doktorlar tarafından durumun daha hızlı teşhis edilmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor. İşte banyo yaparken / duş alırken mutlaka kontrol etmeniz gereken o belirti...

    Bazı ciddi hastalıklar, hastalığın erken dönemlerinde farklı belirtiler gösterebiliyor. Bu belirtileri çoğu zaman fark etmek kolay olmasa da özellikle tespit edilmeleri hastalığın tespit edilip tedavi edilmesi ya da ilerleme hızının yavaşlatılabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlar son olarak önemli bir hastalığın erken belirtisi olabilecek bir detayı ortaya koydu ve bunun duşta fark edilebileceğini belirtti.

    İNSANLARIN BANYO VEYA DUŞTAYKEN FARK EDEBİLECEĞİ DEMANS BELİRTİSİ

    Alzheimer ve demans, tüm dünyada pek çok kişiyi ilgilendiren bir hastalık olarak kabul ediliyor ve hakkında uyarılar yapılıyor. DailyStar'da yer alan habere göre; Alzheimer hastalığı, özellikle Birleşik Krallık'ta demansın en büyük nedeni olarak görülüyor. Alzheimer Derneği'ne göre şu anda yaklaşık 900.000 İngiliz demansla yaşıyor. Bunun ilerleyici bir durum olduğu belirtilirken yan etkilerin genellikle yıllar içinde yavaş yavaş geliştiği ve sonunda şiddetinin arttığı vurgulanıyor.

    Küçük hafıza sorunları, eşya kaybı ve son konuşmaları hatırlamada zorluk gibi uyarı işaretlerine dikkat etmenin önemine dikkat çekilirken belirtiler banyo yaparken veya duş alırken bile fark edilebileceği vurgulanıyor.

    Chicago Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, teşhisi hızlandırabilecek erken bir demans belirtisinin yerini tespit etti. Henüz bir tedavisi olmasa da erken teşhis, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir.

    ERKEN UYARI OLABİLİR: KOKU ALMA DUYUSUNDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

    ERKEN UYARI OLABİLİR: KOKU ALMA DUYUSUNDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

    Araştırmacılar, kişinin koku alma duyusundaki büyük düşüşün erken uyarı olabileceğini keşfetti. Bu belirti, Alzheimer hastalığının en erken evrelerinde tespit edilmesine yardımcı olabilir ve genellikle en çok duş alırken veya banyo yaparken fark edilir.

    Basit bir ifadeyle bu, kişinin hafızaya dayanan kokuları tanıma yeteneğiyle ilgilidir. Araştırmacılar, görme ve işitme testlerine benzer bir koku testi taraması geliştirmeyi umarak 515 yaşlı yetişkinin koku duyusunu inceledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    alzheimer demans
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