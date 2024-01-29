Sadece duştayken fark edebilirsiniz! Uzmanlar o hastalığın ilginç belirtisini açıkladı... Banyo yaparken kontrol edin

Alzheimer ve demans, tüm dünyada pek çok kişiyi ilgilendiren bir hastalık olarak kabul ediliyor ve hakkında uyarılar yapılıyor. DailyStar'da yer alan habere göre; Alzheimer hastalığı, özellikle Birleşik Krallık'ta demansın en büyük nedeni olarak görülüyor. Alzheimer Derneği'ne göre şu anda yaklaşık 900.000 İngiliz demansla yaşıyor. Bunun ilerleyici bir durum olduğu belirtilirken yan etkilerin genellikle yıllar içinde yavaş yavaş geliştiği ve sonunda şiddetinin arttığı vurgulanıyor.