Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman 2022? Sağlık Bakanlığı işçi- personel alımı 2022 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Başvuru şartları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 bini sözleşmeli 10 bini sürekli işçi olmak üzere toplamda 40 bin kişinin alınacağı açıklamıştı. Bakan Koca geçtiğimiz hafta konuya ilişkin önemli bir duyuru yaptı. Bu açıklamanın ardından Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi- personel alımı 2022 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Başvuru şartları nelerdir? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN 2022?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili 11 Mart'ta paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kırk bin kadro kapsamındaki 10.000 sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10.000 sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır. Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun."

"Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığınca verilen atama izniyle, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı daha yapıyor. Bu çerçevede, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz. Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildi. Alım şu unvanlarda yapılacak: 5.175 Hemşire, 800 Ebe ve 3.293 Sağlık Teknisyeni/ Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır. Sürekli işçi alımı başvuruları 15 Mart 2022 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) http://esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir. Bakanlığımızca yapılacak 20.000 yeni atama sağlık camiamıza, yeni arkadaşlarımıza ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullanan Bakan Koca'nın bu açıklaması sonrası "Sağlık Bakanlığı başvurusu ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ-PERSONEL ALIMI 2022 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI? Tercih Kılavuzu, Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin web sitesinde yayınlanacak. Adaylar, adaylar tercihlerini 15 Mart'tan itibaren yapabilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK? İşçi alımı için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) http://esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir. Tercih kılavuzu ise henüz yayımlandı. Başvurular 15 Mart'ta başlayacak. Bakan Koca’nın açıklamasının tamamı şu şekilde: Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere toplam 40 bin pozisyon/kadro ihdası yapılmış ve ilk etapta bu sayının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirilmişti. Geriye kalan 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Cumhurbaşkanlığınca açıktan atama izni verilmiştir.