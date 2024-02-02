Sakın çöpe atmayın! Patates kabuklarının hayat kolaylaştıran kullanım alanları

Yediden yetmişe herkesin severek tükettiği patatesin kabukları birçok fayda barındırıyor. Patatesleri soyduktan sonra kabuklarını çöpe atmak günlük hayatta yapılan yanlışlar arasında bulunuyor. Patates kabukları gümüş temizliğinden leke çıkarmaya kadar birçok alanda kullanılabiliyor. Etkili sonuç gösteren patates kabukları değerlendirme yollarını haberimizde derledik.
Yanık ve yaralarınıza karşı patates kabuğu yatıştırıcı bir etki göstermektedir.
Şiş gözlerinizin nedeni ne olursa olsun, patatesler şişliği başarılı şekilde azaltabilir. Patateste bulunan nişasta, göz altı torbalarının azaltılmasına yardımcı olan anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.
Gümüş eşyalarınızı parlak tutmak için pahalı gümüş parlatma ürünleri satın almanıza gerek yok. Sıradan bir patates, etkili bir gümüş cilası işlevi görür. Patatesteki nişasta, gümüş eşyalarınızdaki lekeleri gidermeye yardımcı olur ve gümüşlerinizin parlamasını sağlar.
Patates, eskimiş mutfak eşyalarındaki tamir aletlerindeki ve diğer metal araç gereçlerdeki hafif pası çıkarmak için şaşırtıcı derecede etkili bir malzemedir.
Patates, kararmış gümüş ve paslı metal eşyaların yanı sıra deri ayakkabılarınızı temizlemede de kullanılabilir. Çiğ patatesin suyu, ayakkabılarınızın parlak görünmesine yardımcı olur. Eski ve yıpranmış ayakkabıları başarılı şekilde eski haline getirir.