Sakın çöpe atmayın! Patates kabuklarının hayat kolaylaştıran kullanım alanları

Yediden yetmişe herkesin severek tükettiği patatesin kabukları birçok fayda barındırıyor. Patatesleri soyduktan sonra kabuklarını çöpe atmak günlük hayatta yapılan yanlışlar arasında bulunuyor. Patates kabukları gümüş temizliğinden leke çıkarmaya kadar birçok alanda kullanılabiliyor. Etkili sonuç gösteren patates kabukları değerlendirme yollarını haberimizde derledik.