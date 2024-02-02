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    4. Sakın çöpe atmayın! Patates kabuklarının hayat kolaylaştıran kullanım alanları

    Sakın çöpe atmayın! Patates kabuklarının hayat kolaylaştıran kullanım alanları

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    02.02.2024 07:42 | Son Güncelleme:
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    Kızartma, haşlama, salata ve yemeklerde kullanılan patates, hiç şüphesiz ki ülkemizde en fazla tüketilen sebzelerden biri. Doyurucu etkisiyle bilinen patatesin kabukları genelde çöpe atılıyor. Patates kabuklarının hayat kolaylaştırıcı kullanım alanları olduğunu çok az kişi biliyor. İşte asla çöpe atmamanız gereken patates kabuklarının 9 hayat kurtarıcı kullanım alanı...

    Yediden yetmişe herkesin severek tükettiği patatesin kabukları birçok fayda barındırıyor. Patatesleri soyduktan sonra kabuklarını çöpe atmak günlük hayatta yapılan yanlışlar arasında bulunuyor. Patates kabukları gümüş temizliğinden leke çıkarmaya kadar birçok alanda kullanılabiliyor. Etkili sonuç gösteren patates kabukları değerlendirme yollarını haberimizde derledik.

    PATATES KABUKLARININ HAYAT KURTARAN KULLANIM ALANLARI

    YANIK VE YARALARA KARŞI ETKİLİ

    YANIK VE YARALARA KARŞI ETKİLİ

    Yanık ve yaralarınıza karşı patates kabuğu yatıştırıcı bir etki göstermektedir.

    GÖZ ALTI TORBALARINA İYİ GELİYOR

    GÖZ ALTI TORBALARINA İYİ GELİYOR

    Şiş gözlerinizin nedeni ne olursa olsun, patatesler şişliği başarılı şekilde azaltabilir. Patateste bulunan nişasta, göz altı torbalarının azaltılmasına yardımcı olan anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.

    GÜMÜŞLERİ TEMİZLİYOR

    GÜMÜŞLERİ TEMİZLİYOR

    Gümüş eşyalarınızı parlak tutmak için pahalı gümüş parlatma ürünleri satın almanıza gerek yok. Sıradan bir patates, etkili bir gümüş cilası işlevi görür. Patatesteki nişasta, gümüş eşyalarınızdaki lekeleri gidermeye yardımcı olur ve gümüşlerinizin parlamasını sağlar.

    PASLARI ÇIKARIYOR

    PASLARI ÇIKARIYOR

    Patates, eskimiş mutfak eşyalarındaki tamir aletlerindeki ve diğer metal araç gereçlerdeki hafif pası çıkarmak için şaşırtıcı derecede etkili bir malzemedir.

    DERİ TEMİZLİĞİNDE KULLANILIYOR

    DERİ TEMİZLİĞİNDE KULLANILIYOR

    Patates, kararmış gümüş ve paslı metal eşyaların yanı sıra deri ayakkabılarınızı temizlemede de kullanılabilir. Çiğ patatesin suyu, ayakkabılarınızın parlak görünmesine yardımcı olur. Eski ve yıpranmış ayakkabıları başarılı şekilde eski haline getirir.

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