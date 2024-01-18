Sakın sürmeyin! Yanıklara böyle müdahale ediyorsanız hemen bırakın 'Aşırı şekilde arttırıyor' İşte kaynar su dökülünce ilk yapılması gerekenler

"BU MADDELER YANIKTA ENFEKSİYON DURUMUNU AŞIRI BİR ŞEKİLDE ARTTIRIYOR"

Yanıklara yumurta akı ve diş macunuyla yapılan müdahalelerin zararlı olduğunu belirten Dr. Sedat Özbay, “Evlerde oluşan yanıklarda özellikle kaynar sularda oluşan yanıklarda yapılması gereken müdahale soğuk suyla yıkanmasıdır. Eğer üzerinde elbise varsa elbisenin çıkarılması ve sıfır dereceye yakın olmayan suyla yaklaşık 15 dakika yıkanarak rahatlamanın sağlanması gerekiyor. Cildin sadece yüzeyini ilgilendiren yanıklarda kişiler kremler kullanarak bu durumu geçiştirebilir. Daha derin yanıklarda ise hastanın hastaneye başvurması gerekmektedir. Hastaneye gelmeden önce diş macunu, yumurta akı ve domates gibi rahatlatıcı şeyler sürüyorlar. Yanık bölgelerine bilinmeyen maddelerin sürünmemesi gerekiyor. Bu maddeler yanıkta enfeksiyon durumunu aşırı bir şekilde arttırıyor. Bundan dolayı yanık yarasına bilinmeyen bir medde sürmememiz gerekiyor. Sürülen maddeler yaranın temizlenmesi konusunda problem oluşturuyor. Yanık yarasını su ile yıkadıktan sonra krem sürebilirler. Soba ve diğer alev yanıklarında tedaviyi uygulama sistemi aynıdır. Özellikle el, kasık ve göğüs bölgelerinde yaralanmalarda hastaneye başvurulması gerekiyor. Bunun dışında olan yaralanmalarda yöntem anlattığım şekilde uygulanabilir. Avuç içlerinde ve ayak tabanlarında oluşan su toplama durumunun kesinlikle patlatılmaması gerekiyor” şeklinde konuştu. (İHA)