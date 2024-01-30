Samsun'da oto tamir dükkanında cansız bedeni bulunmuştu! Nurshat Muhammedova'nın erkek arkadaşı Kenan Pala'nın cezası belli oldu

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamir ve bakım servisinde 26 Kasım 2022 gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Üniversitesi öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova (21), oto tamir ve bakım servisinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. İş yeri sahibinin arkadaşı olduğu ileri sürülen genç kadının ölümü şüpheli bulundu. İş yeri sahibi Kenan Pala (43), polis tarafından gözaltına alındı. Pala, olayın intihar olduğunu iddia etti. Adliyeye sevk edilen Kenan Pala çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kanan Pala hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

