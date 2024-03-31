Sandık başında renkli görüntüler! Kimi astronot kostümüyle kimi kral kostümüyle geldi, kimi de patili dostuyla oy kullandı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmenler bugün sandık başında. Milyonlarca seçmen 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek üzere oylarını kullanıyor. Seçmenler oy kullanırken renkli manzaralar da ortaya çıkıyor.
Edirne'de yaşayan Nebahat Bilgin, köpeği "Bambi" ile oyunu kullandı.
Bilgin, oy kullanacağı Kurtuluş İlkokuluna 7 yaşındaki dişi şivava cinsi köpeğiyle geldi.
Oy kullanma kabinine girerken köpeğini sandık görevlilerine teslim eden 74 yaşındaki Bilgin, evden dışarı çıktığında köpeğini yanından ayırmadığını söyledi. Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Bilgin, "Köpeğim 7 yaşında, birlikte oyumuzu kullanmaya geldik. Her seçimde böyle geliyoruz." dedi. (AA)
Düzce'de muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacağı okula, kendi tasarladığı astronot kostümüyle geldi.
Beyciler Mahallesi'ndeki evinden astronot kostümünü giyerek çıkan 34 yaşındaki Bişgin, oy kullanacağı Beyciler İlkokulu'na gitti.