Sandık başında renkli görüntüler! Kimi astronot kostümüyle kimi kral kostümüyle geldi, kimi de patili dostuyla oy kullandı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmenler bugün sandık başında. Milyonlarca seçmen 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek üzere oylarını kullanıyor. Seçmenler oy kullanırken renkli manzaralar da ortaya çıkıyor.

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

