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  4. Sandık zaferi bekleyen Putin'in gözünü kan bürüdü! İntikam yemini etti: Cezasız kalmayacak

Sandık zaferi bekleyen Putin'in gözünü kan bürüdü! İntikam yemini etti: Cezasız kalmayacak

17.03.2024 10:02
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Savaşın gölgesinde ve tartışmalar eşliğinde başlayan seçimler devam ederken Rusya'nın Belgorod kentine füzeler yağdı. Bu gelişme sandıktan kolay bir zafer bekleyen Putin'i küplere bindirdi. 71 yaşındaki Putin yeniden başkan olması eli kulağındayken öç için ant içti.

Rusya’da cuma günü başlayan devlet başkanlığı seçimi bugün sona eriyor. Seçimden kısa süre önce Putin'in en büyük rakibi olarak görülen muhalif lider Navalniy hapishanede ölmüştü. Putin'e ciddi bir rakip çıkmadı, haliyle kolay bir zaferle 5. kez Rusya Devlet Başkanı olmasına kısa süre kaldı. Ancak Rus lideri tam da seçim zaferi beklediği sırada Ukrayna'nın füze saldırısı hayli kızdırdı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme

SEÇİMİ KAZANMASINA AZ KALA ÇİLEDEN ÇIKTI

BELGOROD SALDIRISINDA CAN KAYIPLARI VAR

BELGOROD SALDIRISINDA CAN KAYIPLARI VAR

Ukrayna ordusu Rusya’nın Belgorod kentine saldırı gerçekleştirdi.

İHA'nın aktardığına göre; Rusya’nın Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov Telegram hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda bir erkek ve bir kadının hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Gladkov, Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının (İHA) ise sınıra yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Glotovo köyünde bir araca isabet etmesi sonucu 5 kişinin yaralandığını belirtti.

SAATLER ÖNCE PETROL RAFİNERİLERİNİ VURMUŞTU

SAATLER ÖNCE PETROL RAFİNERİLERİNİ VURMUŞTU

Rusya’nın Samara Bölge Valisi Dmitry Azarov ise Ukrayna ordusunun devlet ait petrol ve doğalgaz şirketi Rosneft’in Syzran ile Novokubyshev rafinerilerini İHA’larla hedef aldığını duyurmuştu. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda Volga nehri bölgesindeki Syzran rafinerisinde yangın çıkarken, Novokubyshev rafinerisine yönelik saldırı ise engellenmişti.

PUTİN ANT İÇTİ: YANLARINA KALMAYACAK

PUTİN ANT İÇTİ: YANLARINA KALMAYACAK

Putin seçimlerin ilk gününde güvenlik konseyine hitap etti. Rus lider konuşmasında, Ukrayna'nın son günlerde şiddetli çatışmalara sahne olan Belgorod ve Kursk sınır bölgelerine yönelik hava saldırılarına sert karşılık vereceğine dair söz verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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