Sandık zaferi bekleyen Putin'in gözünü kan bürüdü! İntikam yemini etti: Cezasız kalmayacak

Rusya’da cuma günü başlayan devlet başkanlığı seçimi bugün sona eriyor. Seçimden kısa süre önce Putin'in en büyük rakibi olarak görülen muhalif lider Navalniy hapishanede ölmüştü. Putin'e ciddi bir rakip çıkmadı, haliyle kolay bir zaferle 5. kez Rusya Devlet Başkanı olmasına kısa süre kaldı. Ancak Rus lideri tam da seçim zaferi beklediği sırada Ukrayna'nın füze saldırısı hayli kızdırdı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

