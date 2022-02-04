Sanki unutmuş gibi! İşte Apple'ın birkaç yıldır yenilemediği ürünler

Apple, iPhone sayesinde akıllı telefon tüketicileri arasındaki bilinirliğini artırmış bir marka. Ancak şirketin ürün yelpazesi sadece akıllı telefonlardan oluşmuyor. Şirket aynı zamanda Mac bilgisayarlar, Apple Watch akıllı saatler, iPad tabletler ve AirPods kulaklıklar da üretip satıyor. Bu ürün yelpazesindeki ürünlerin büyük bir kısmı, çıkan yeni modellerle güncel tutuluyor. Ancak Apple'ın birkaç yıldır sanki unutmuş gibi davranıp güncellemediği bazı ürünler var.
Apple haberleri paylaşan bir site tarafından, Apple'ın sattığı ve iki yılı aşkın süredir güncellenmemiş veya başka bir tabirle yenilenmemiş beş ürün bir araya getirildi.
İŞTE APPLE'IN YENİLEMEDİĞİ ÜRÜNLERİ
1- IPOD TOUCH
Apple, 4 inç Retina ekranlı iPod touch'ı en son Mayıs 2019'da A10 çip ve 256 GB depolama seçeneği ile güncelledi. Apple'ın yeni bir iPod touch üzerinde çalışıp çalışmadığı ise bilinmiyor.
2- MAGIC MOUSE 2
Ekim 2015'te tanıtılan 2. Magic Mouse altı yaşından büyük bir ürün olarak öne çıkıyor. Magic Mouse 2'ye o zamandan beri donanım konusunda hiçbir güncelleme yapılmadı.
3- 2. NESİL APPLE PENCIL
Manyetik olarak takılabilen ve dokunmatik sensörü ile bazı imkanlar sağlayan 2. nesil Apple Pencil, Ekim 2018'de iPad Pro ile birlikte çıkmıştı. Yani yakında üç buçuk yaşına girecek ve hala yenilenmiş değil.
4- ÜST DÜZEY KULLANICILARA HİTAP EDEN MAC MINI
Apple, Kasım 2020'de M1 çipli Mac mini'yi duyurmuştu. Ancak Intel işlemcili üst düzey Mac mini yapılandırması, Ekim 2018'den beri güncellenmedi. Ancak yakında Mac Mini'nin M1 Pro veya M1 Max işlemcili bir versiyon ile karşımıza çıkabilir.
VE AIRPODS PRO...
AirPods Pro, belki de bu listenin en dikkat çeken ürünü. Çünkü Apple'ın ANC destekli kulak içi kulaklığı Ekim 2019'da piyasaya sürüldü ve neredeyse iki buçuk yıldır yeni bir modeli çıkmadı. Neyse ki son söylentiler, AirPods Pro 2'nin 2022'nin sonuna kadar çıkacağını gösteriyor.
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