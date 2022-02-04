Sanki unutmuş gibi! İşte Apple'ın birkaç yıldır yenilemediği ürünler

Apple, iPhone sayesinde akıllı telefon tüketicileri arasındaki bilinirliğini artırmış bir marka. Ancak şirketin ürün yelpazesi sadece akıllı telefonlardan oluşmuyor. Şirket aynı zamanda Mac bilgisayarlar, Apple Watch akıllı saatler, iPad tabletler ve AirPods kulaklıklar da üretip satıyor. Bu ürün yelpazesindeki ürünlerin büyük bir kısmı, çıkan yeni modellerle güncel tutuluyor. Ancak Apple'ın birkaç yıldır sanki unutmuş gibi davranıp güncellemediği bazı ürünler var.

Apple haberleri paylaşan bir site tarafından, Apple'ın sattığı ve iki yılı aşkın süredir güncellenmemiş veya başka bir tabirle yenilenmemiş beş ürün bir araya getirildi.