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  4. "Sanki yer yarıldı içine girdi" 8 yaşındaki Narin'den 3 gündür haber alınamıyor! 'Terlik' detayı kahretti

"Sanki yer yarıldı içine girdi" 8 yaşındaki Narin'den 3 gündür haber alınamıyor! 'Terlik' detayı kahretti

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
23.08.2024 15:51
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Çarşamba günü camiye ilk kez Kur'an-ı Kerim dersi almaya giden Narin Güran'dan bir daha haber alınamadı. 8 yaşındaki Narin'in ailesi gözyaşları içinde evladının bulunmasını bekliyor. Ailenin ihbarı üzerine bölgede arama çalışmalarına başlayan ekipler küçük kızın terliğinin tekini buldu.

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde Çarşamba günü saat 17.00 sularında ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye AFAD, İtfaiye, jandarma ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (DÜAK) ekipleri sevk edildi. Dün jandarmanın “Yel” isimli iz takip köpeğinin yanın sıra helikopter desteğiyle arama çalışmaları yürütüldü.

Bugünde arama çalışmaları yanı sıra jandarma ekipleri köye giriş ve çıkış yapan araçlarda arama çalışmalarını yürütüyor. Dün, arama çalışmalarında Narin'in giydiği terliğin teki bulunmuştu.

Narin'in annesi Yüksel Güran, kızından hiç haber alamadıklarını Çarşamba gününden bu yana kızının kayıp olduğunu hatırlattı.

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Kızının kaybolduğu gün saat 13.00'e kadar evde olduğunu, belirten Güran, “O vakitte evde yemek yedik. Yemekten sonra kızım saate bakıp Kur'an kursuna geç kaldığını söyledi. Saat 16.00'ya kadar kursunun devam edeceğini söyledi.

Dersten sonra amcasının kızlarının yanına gideceğini söyledi. Kızım gitti, daha artık gelmedi. Kızımı görmek için tepeye çıktım. Baktım ki orada çocuklar oyun oynuyordu. Ben de orada olduğunu düşünerek bir şey yapmadım” dedi.

Anahtar Kelimeler:
kayıp
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