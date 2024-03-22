Sapık sucu istismar ettiği küçük kızla aynı karede! Yorumları görenler çileden çıktı: Duvardaki yazıların şifreleri hayrete düşürdü

Şenay'ın istismar ettiği iki çocuk arasında, abla-kardeş olan eşinin yeğenleri de yer almaktaydı. Ele geçirilen kayıtlar ve alınan ifadeler sonucunda, Şenay’ın eşinin yeğeni olan 13 yaşındaki M.Ö. ile 14 yaşındaki E.Ö.’yü 2019 ile 2023 yılları arasında eşzamanlı olarak istismar ettiği ortaya çıkmıştı.