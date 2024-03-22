Sapık sucu istismar ettiği küçük kızla aynı karede! Yorumları görenler çileden çıktı: Duvardaki yazıların şifreleri hayrete düşürdü

Bağcılar'da ortaya çıkan istismar olayında kan donduran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sosyal medyada gündem olan Şenay'ın Instagram hesabının ardından şimdi de mağdurların Tiktok hesabında Şenay'la videoları ortaya çıktı. Üstelik mağdurlar kardeş ve Şenay'ın baldızının çocukları...
Şenay'ın istismar ettiği iki çocuk arasında, abla-kardeş olan eşinin yeğenleri de yer almaktaydı. Ele geçirilen kayıtlar ve alınan ifadeler sonucunda, Şenay’ın eşinin yeğeni olan 13 yaşındaki M.Ö. ile 14 yaşındaki E.Ö.’yü 2019 ile 2023 yılları arasında eşzamanlı olarak istismar ettiği ortaya çıkmıştı.
Bu iki kardeş devlet korumasına alınırken, kardeşlerin TikTok hesapları kirli bir gerçekliği daha ortaya çıkardı.
Halk TV'de yer alan habere göre iki kardeşin ortak bir TikTok hesabı bulunuyor. 3 yıl önce küçük kardeş M.Ö. tarafından çekilen bir görüntüde, çocukların ailesi ve Metin Şenay’ın birlikte deniz kenarına piknik yapmaya gittikleri görülüyor.
M.Ö. videosunda, “Gerçekten çok güzel bir gün geçirdik. Size anlatamam. Boğuluyorum. Bir babam kurtarıyor, bir eniştem. (Metin Şenay)” dediği görülüyor.
Videoda kendi etrafını çekmeye devam eden M.Ö., “Gerçekten çok güzel” derken görüntülere Metin Şenay’ın girdiği görülmekte. Şenay, “Gerçekten çok güzel. Hadi beraber çekelim. Nasılsın prenses?” diyor.