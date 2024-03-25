Seçim haftasında İstanbul'dan son anket! Oranların yakınlığı şaşırtmadı: İşte nefes kesen yarışta önde olan aday...

31 Mart'ın yaklaşmasıyla artık heyecan daha da yükseldi. Türkiye tarihi seçime yaklaşırken sandıklar bir kez daha vatandaşların önüne konulacak. Bu süreçte en çok tartışmalara sahne olan il ise yine İstanbul oldu.
Megakentte toplam 49 aday yarışacak.
En çok aday olan il olan İstanbul seçimlerin de gözbebeği olma özelliğini yine taşıyor.
Ancak yarışın iki aday arasında geçmesi bekleniyor. CHP Adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum...
Son haftaya kadar anketlere göre yarış nefes nefese geçti.
Son ankette de bu yarış aynı şekilde devam etti.