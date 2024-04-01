HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Seçim sonrası Alper Gezeravcı sosyal medyada gündem oldu! "Tulumunu çıkarmıştır artık, pişti adam içinde yazık"

Seçim sonrası Alper Gezeravcı sosyal medyada gündem oldu! "Tulumunu çıkarmıştır artık, pişti adam içinde yazık"

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
01.04.2024 13:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Mart yerel seçiminin yankıları devam ediyor. Seçimlerde CHP'nin üstünlük sağlamasıyla beraber sosyal medyada propaganda döneminde yapılan birçok etkinliğe göndermelerde bulunuluyor. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'da paylaşımlardan nasibini aldı. İşte o yorumlar...

Seçim döneminin önemli figürlerinden biri de uzaya yaptığı yolculukla tarihe geçen Alper Gezeravcı oldu. Gezeravcı AK Partili isimlerle birlikte çok sayıda etkinliği katıldı. Bu durum muhalefetin tepkisini çekti.

GHGHG

CHP TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, bakanların Ege Üniversitesi'nde seçim çalışması yürütmesine tepki göstermişti. Yücel, "Sadece Bakanları değil hepimizin vergileriyle uzaya giden ilk astronotumuz Alper Gezeravcı da bu toplantıya katılarak AKP’nin propaganda konvoyuna dahil oldu" ifadelerini kullanmıştı.

FFFFF

BAKAN KACIR SAHİP ÇIKTI

Alper Gezeravcı'nın "seçim sürecinde seçim malzemesi olarak kullanıldığı" iddialara ilişkin soru üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da şu ifadeleri kullanmıştı.

"Togg'u yaptık, mutlu olamadılar. TCG Anadolu'yu küçümsediler. TEKNOFEST'leri hiçbir zaman sahiplenmediler. KAAN'ın uçuşuyla iftihar etmediler. Şimdi Türkiye'nin astronotuyla gurur duymuyorlar. Bu gururu gençlerimizle paylaşmamızı da kıskanıyorlar. Dünyanın her yerinde astronotlar bu misyonları tamamladıktan sonra o ülkedeki gençlerle, öğrencilerle, çocuklarla buluşmalar gerçekleştirir. Biz de bu misyonun başlangıcında Türk gençliğine ve Türk çocuklarına bir söz vermiştik; 'Alper Gezeravcı yeniden dünyaya döndüğünde 81 şehrimizde sizlerle buluşacak, bu deneyimi sizinle paylaşacak' demiştik."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Alper Gezeravcı ile 12 ilde 25'i üniversite olmak üzere 29 program yaptıklarını belirtmiş ve bu programların devam edeceğini söylemişti.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

31 Mart seçimlerinde CHP'nin ilk kez AK Parti'yi geride bırakarak başarı göstermesinin ardından sosyal medya kullanıcıları da peş peşe Gezeravcı paylaşımları yaptı.

Bazı kullanıcıların yorumlaru şu şekilde;


Yerel Seçim 2024

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
seçim alper gezeravcı
En Çok Okunan Haberler
Seçim sonrası sosyal medyada çizmeyi aşan 'deprem' paylaşımları

Seçim sonrası sosyal medyada çizmeyi aşan 'deprem' paylaşımları

Eşi ve kızıyla oy kullanmıştı! Sandıktan sadece 3 oy çıktı

Eşi ve kızıyla oy kullanmıştı! Sandıktan sadece 3 oy çıktı

Burcu Köksal'dan coşkulu başlangıç! Bağıra bağıra andımızı okudu

Burcu Köksal'dan coşkulu başlangıç! Bağıra bağıra andımızı okudu

Seçimler sonrası canlı yayında çarpıcı 'Mehmet Şimşek' kulisi!

Seçimler sonrası canlı yayında çarpıcı 'Mehmet Şimşek' kulisi!

Bu ayrıntıyı kimse fark etmedi!

Bu ayrıntıyı kimse fark etmedi!

12 kişi oy kullandı! Oylar eşit çıkınca kazananı kurayla belirlediler

12 kişi oy kullandı! Oylar eşit çıkınca kazananı kurayla belirlediler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömür boyu garantili Stanley termosların fiyatları en dipte

Ömür boyu garantili Stanley termosların fiyatları en dipte

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.