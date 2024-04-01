Seçim sonrası Alper Gezeravcı sosyal medyada gündem oldu! "Tulumunu çıkarmıştır artık, pişti adam içinde yazık"

Seçim döneminin önemli figürlerinden biri de uzaya yaptığı yolculukla tarihe geçen Alper Gezeravcı oldu. Gezeravcı AK Partili isimlerle birlikte çok sayıda etkinliği katıldı. Bu durum muhalefetin tepkisini çekti.

CHP TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, bakanların Ege Üniversitesi'nde seçim çalışması yürütmesine tepki göstermişti. Yücel, "Sadece Bakanları değil hepimizin vergileriyle uzaya giden ilk astronotumuz Alper Gezeravcı da bu toplantıya katılarak AKP’nin propaganda konvoyuna dahil oldu" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN KACIR SAHİP ÇIKTI

Alper Gezeravcı'nın "seçim sürecinde seçim malzemesi olarak kullanıldığı" iddialara ilişkin soru üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da şu ifadeleri kullanmıştı.

"Togg'u yaptık, mutlu olamadılar. TCG Anadolu'yu küçümsediler. TEKNOFEST'leri hiçbir zaman sahiplenmediler. KAAN'ın uçuşuyla iftihar etmediler. Şimdi Türkiye'nin astronotuyla gurur duymuyorlar. Bu gururu gençlerimizle paylaşmamızı da kıskanıyorlar. Dünyanın her yerinde astronotlar bu misyonları tamamladıktan sonra o ülkedeki gençlerle, öğrencilerle, çocuklarla buluşmalar gerçekleştirir. Biz de bu misyonun başlangıcında Türk gençliğine ve Türk çocuklarına bir söz vermiştik; 'Alper Gezeravcı yeniden dünyaya döndüğünde 81 şehrimizde sizlerle buluşacak, bu deneyimi sizinle paylaşacak' demiştik."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Alper Gezeravcı ile 12 ilde 25'i üniversite olmak üzere 29 program yaptıklarını belirtmiş ve bu programların devam edeceğini söylemişti.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

31 Mart seçimlerinde CHP'nin ilk kez AK Parti'yi geride bırakarak başarı göstermesinin ardından sosyal medya kullanıcıları da peş peşe Gezeravcı paylaşımları yaptı.

Bazı kullanıcıların yorumlaru şu şekilde;





