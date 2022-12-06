Seks yapmamanın etkileri şaşırtacak! Yol açtığı hastalık...

Sağlığın çeşitli düzeylerde korunmasına veya geliştirilmesine yardımcı olabilmesine rağmen, seks yapmak sağlıklı olmak için bir ön koşul değildir. Konu seks olduğunda her insanın farklı arzuları ve istekleri vardır. Dönem dönem libido düşüklüğü yaşamak seks yapmayı zorlaştırabilir. Eğer uzun zamandır seks yapmıyorsanız ve seks yapmazsam ne olur sorusunun cevabını merak ediyorsanız bu yan etkilere göz atabilirsiniz.

UZUN SÜRE SEKS YAPMAZSAM NE OLUR?

CİNSEL İSTEK AZALIR Kanada İnsan Cinselliği Dergisi'nde yayınlanan 2014 yılında 174 katılımcıyla yapılan küçük bir araştırmaya göre, birinci gün seks yapmak aslında ikinci gün arzunuzu artırıyor. Tersinin de doğru olması mümkündür - seks yapmamanın, genel olarak daha az seks istemenize neden olma etkisi vardır. Bazı insanlar, isteseniz bile bunun açılmasını zorlaştırdığını görebilir. Beklenmedik bir şekilde, uzun süre seks yapmamak, ona olan ilginizi tamamen kaybetmenize neden olabilir. Ne kadar çok seks yaparsan, o kadar fazlasını arzularsın. Düzenli seks ile libidonuz artar.

DAHA FAZLA SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİBE YOL AÇAR Düzenli seks, endorfin üreterek bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu hastalıklarla savaşmaya hazır hale getirir. Bu, daha az seks yapmanın daha sık soğuk algınlığı ve gribe yol açabileceği anlamına gelir. Bir araştırmaya göre, düzenli cinsel ilişkiye giren üniversite öğrencilerinin tükürüklerinde bağışıklık sistemiyle savaşan antikorlar immünoglobulin A'nın daha yüksek konsantrasyonları vardı.

STRES VE KAN BASINCI SEVİYELERİ ARTAR Seks yapmıyorsanız veya başka bir şekilde egzersiz yapmıyorsanız, kan basıncınız ve stres düzeyleriniz artabilir. Ek olarak, "o salınımı" alamıyorsanız stres seviyeleri artabilir ve bu da ruh halinizi düşürebilir. Seks yapmayı bırakmaya karar verirseniz, tıpkı yukarıda açıklanan anksiyete belirtileri ve kalp sağlığı örneklerinde olduğu gibi, kan zevkinizi ve stresinizi dengelemenin bir yolu olarak cinsel aktivite dışında başka şekillerde egzersiz yapmanın farkında olabilirsiniz.

PELVİK TABANI ZAYIFLATIR Her insanın bir pelvik tabanı vardır ve onu seksten mahrum bırakmak pelvik tabanı zayıflatabilir. Dr. Queen'e göre, bunun hem sonraki orgazm kapasiteniz hem de yoğunluğunuz üzerinde bir etkisi olabilir. "Bir taneye sahip olmaya çalışırsanız, daha zayıf hissedebilirsiniz çünkü orgazmla birlikte yaşadığımız harika nabızların kaynağı pelvik tabanın nabzıdır.