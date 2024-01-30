HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş resmi başvuruyu yaptı, seçim hesapları karıştı! İstanbul'da dengeler değişiyor

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş resmi başvuruyu yaptı, seçim hesapları karıştı! İstanbul'da dengeler değişiyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.01.2024 16:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Takvimler 31 Mart akşamını gösterdiğinde yerel seçim sonuçları takip edilirken gözler kuşkusuz ilk olarak İstanbul'un üzerinde olacak! Mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en büyük rakibi Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum. İYİ Parti'nin de adayı Buğra Kavuncu olmuştu. Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan ilk resmi adım geldi!

DEM Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarıp çıkarmayacağı siyasetin bir numaralı gündem maddesi! DEM Parti, 2019'daki yerel seçimlerde bu üç büyükşehirde aday çıkarmamıştı. Gelen bilgilere göre Başak Demirtaş, bugün resmi adaylık başvurusunu DEM Parti'ye teslim etti.


Keşfet

tele1'de yer alan habere göre, Başak Demirtaş'ın İstanbul için adaylık başvurusu yaptığını DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki açıkladı.

BAŞAK DEMİRTAŞ'IN HAMLESİ DENGELERİ DEĞİŞTİRİR

BAŞAK DEMİRTAŞ'IN HAMLESİ DENGELERİ DEĞİŞTİRİR

DEM Parti önümüzdeki günlerde parti içerisinde toplanacak ve İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarıp çıkarmayacağına karar verecek. İstanbul'da yapılan seçim anketlerinin büyük çoğunluğu DEM Parti'nin aday çıkarması durumunda dengelerin değişeceğini gösteriyor.

İSTANBUL'DA YARIŞ KIZIŞIYOR

İSTANBUL'DA YARIŞ KIZIŞIYOR

CHP, 31 Mart seçimlerine mevcut başkan Ekrem İmamoğlu ile yola devam etme kararı alarak adayını ilk açıklayan parti olmuştu.

Seçimde 'müstakillik' vurgusu yapan İYİ Parti ise günler süren tartışmanın ardından Buğra Kavuncu'yu aday olarak ilan etmişti.

Zafer Partisi ise seçimlere eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Azmi Mahmutoğlu'yla katılmaya karar vermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başak Demirtaş aday DEM Parti
En Çok Okunan Haberler
Gönül ilişkisi olan kadını pavyonda iki gencin masasında görünce silahına sarılıp cinayet işledi

Gönül ilişkisi olan kadını pavyonda iki gencin masasında görünce silahına sarılıp cinayet işledi

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş resmi başvuruyu yaptı, seçim hesapları karıştı! İstanbul'da dengeler değişiyor

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş resmi başvuruyu yaptı, seçim hesapları karıştı! İstanbul'da dengeler değişiyor

Emekliye ek zamda ‘10 Mart’ kulisi! Asgari ücrete mi eşitlenecek?

Emekliye ek zamda ‘10 Mart’ kulisi! Asgari ücrete mi eşitlenecek?

10 saniyelik video gündem oldu! Görüntüdeki Abdullah Çatlı mı?

10 saniyelik video gündem oldu! Görüntüdeki Abdullah Çatlı mı?

Ünlü iş adamına silahlı saldırı! Aracına kurşun yağdırdılar

Ünlü iş adamına silahlı saldırı! Aracına kurşun yağdırdılar

"15 Temmuz gazisiyim" diyordu, foyası ortaya çıktı

"15 Temmuz gazisiyim" diyordu, foyası ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.