Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş resmi başvuruyu yaptı, seçim hesapları karıştı! İstanbul'da dengeler değişiyor

DEM Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarıp çıkarmayacağı siyasetin bir numaralı gündem maddesi! DEM Parti, 2019'daki yerel seçimlerde bu üç büyükşehirde aday çıkarmamıştı. Gelen bilgilere göre Başak Demirtaş, bugün resmi adaylık başvurusunu DEM Parti'ye teslim etti.



