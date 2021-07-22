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Şevket Sabancı kaç yaşında ve neden öldü? İş insanı Şevket Sabancı kimdir?

22.07.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı hayatını kaybetti. Bunun ardından Şevket Sabancı'nın hayat hikayesi ve neden öldüğü araştırılmaya başlandı. Sabancı'nın bir süredir hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Bir süredir hastanede tedavi altında olduğu öğrenilen Şevket Sabancı hayatını kaybetti. Şevket Sabancı Esas Holding'in kurucusu ve Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisidir. Şevket Sabancı, Sadıka Sabancı ve Hacı Ömer çiftinin dördüncü çocuğudur. İşte ayrıntılar...

Şevket Sabancı kimdir?

1936 Kayseri doğumlu Şevket Sabancı 85 yaşında hayatını kaybetti. Şevket Sabancı Esas Holding'in kurucusu ve Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisidir. Şevket Sabancı, İngiltere'de Manchester Üniversitesi'nde Tekstil Mühendisi bölümünü okudu.
İş hayatına atıldığında tekstil şirketlerinde çeşitli üst düzey görevleri yürüttü. 1980 senesinden beri Sabancı Topluluğu'nu yurtdışında temsil etti. Şevket Sabancı, 2004'e kadar Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulundu.
Şevket Sabancı, 2000 senesinde ailesi ile beraber Esas Holding’i kurdu. Sabancı’nın Sadıka, Emine ve Ali adında üç çocuğu var. Şevket Sabancı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 1 Ocak 2020'de oğlu Ali Sabancı’ya devretti.
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