Siber saldırılar nedir? 4 Ekim sosyal medya siber saldırı mı var?

Sosyal medya kullanıcıların, hesaplarına giriş yapamaması üzerine siber saldırının olup olmadığı merak konusu oldu. Instagram, Facebook ve Whatsapp uygulamalarına erişim sorunu dünya çapında sürüyor. Konuya ilişkin kullanıcılar tarafından Twitter üzerinden yüz binlerce tweet atıldı.

4 EKİM SOSYAL MEDYA SİBER SALDIRI MI VAR?

Milyonlarca kullanıcı sosyal medya yetkililerinden gelecek habere odaklanmışken gündeme düşen iddia siber saldırı olasılığını meydana getirdi.

Söz konusu iddiaya göre 1,5 milyar ya da daha fazla Facebook kullanıcılarının kişisel bilgileri bilgisayar korsanları tarafından toplandı ve hacker platformunda satışa çıkarıldı.

Bu bilgilerin alıcıları ise reklamcılar ve siber suçlular.