HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Siber saldırılar nedir? 4 Ekim sosyal medya siber saldırı mı var?

Siber saldırılar nedir? 4 Ekim sosyal medya siber saldırı mı var?

05.10.2021 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler sosyal medya uygulamaları Facebook, Whatsapp ve Instagram'a 4 Ekim 18.30 itibarıyla erişim sağlanamıyor. Sosyal medya kullanıcıları siber saldırının olup olmadığını merak etmeye başladı. Bu sorunun üzerine Whatsapp, Facebook ve Instagram tarafından peş peşe açıklama geldi.

Sosyal medya kullanıcıların, hesaplarına giriş yapamaması üzerine siber saldırının olup olmadığı merak konusu oldu. Instagram, Facebook ve Whatsapp uygulamalarına erişim sorunu dünya çapında sürüyor. Konuya ilişkin kullanıcılar tarafından Twitter üzerinden yüz binlerce tweet atıldı.

4 EKİM SOSYAL MEDYA SİBER SALDIRI MI VAR?

Milyonlarca kullanıcı sosyal medya yetkililerinden gelecek habere odaklanmışken gündeme düşen iddia siber saldırı olasılığını meydana getirdi.
Söz konusu iddiaya göre 1,5 milyar ya da daha fazla Facebook kullanıcılarının kişisel bilgileri bilgisayar korsanları tarafından toplandı ve hacker platformunda satışa çıkarıldı.
Bu bilgilerin alıcıları ise reklamcılar ve siber suçlular.

WHATSAPP AÇIKLADI!

WHATSAPP AÇIKLADI!
Whatsapp tarafından yapılan açıklamada, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerini kullanıldı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya whatsapp siber saldırı Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Facebook borsada da çöktü

Facebook borsada da çöktü

Dijital Dönüşüm Ofisi'nden veri sızıntısı açıklaması

Dijital Dönüşüm Ofisi'nden veri sızıntısı açıklaması

Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü

Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü

4 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

4 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Beklenen oldu! 5 yıllık imza

Beklenen oldu! 5 yıllık imza

18 yaşındaki Aleyna'nın ölümünde yeni gelişme! Skandal mesajlar ortaya çıktı

18 yaşındaki Aleyna'nın ölümünde yeni gelişme! Skandal mesajlar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Şantaj iddiası! Genç kız not bırakıp intihar etti

Şantaj iddiası! Genç kız not bırakıp intihar etti

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.