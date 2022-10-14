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  4. Şifa kaynağını çöpe atmayın! Kabuklarının öyle faydaları var ki duyanları şaşırtıyor

Şifa kaynağını çöpe atmayın! Kabuklarının öyle faydaları var ki duyanları şaşırtıyor

14.10.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yediğimiz meyve ve sebzelerin kabuklarını genellikle çöpe atıyoruz. Ancak bazılarının kabukları öyle faydalı ki onları bugüne kadar çöpe atanları pişman ediyor. Kanser, karaciğer hastalığı için büyük önemi bulunan bu kabukların faydalarını duyunca bir daha çöpe atmayacaksınız.

Turunçgiller yüksek C vitamini ve antioksidan özellikleriyle bizi birçok hastalıktan koruyan meyveler arasında üst sırada bulunuyor. Uzmanlar bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek vücudun direncini sağlamlaştırmak için turunçgilleri tüketmenin önemini vurguluyorlar. Ancak turunçgilin faydaları sadece içeriği ile değil kabuklarıyla da etkili sonuçlar sağlıyor. Üstelik bu kabuklar sadece sağlık için değil böceklerden uzak durmak ve evin kokusunu güzelleştirmek için de kullanılıyor. Özellikle limon kabuğunun kesinlikle atılmaması gerekiyor.

LİMON KABUĞU NASIL KULLANILIR?

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Limon kabuğu iki farklı şekilde tüketilebilir. Bu yöntemlerden ilki çay ya da bitkisel çaylarınızın içine limon kabuğu atarak limon kabuğu tüketilmesidir. Bir diğer yöntem ise limon kabuğu rendesinin yiyeceklere ilave edilmesidir.

LİMON KABUĞUNUN FAYDALARI

DİŞ ETLERİNİ GÜÇLENDİRİR

DİŞ ETLERİNİ GÜÇLENDİRİR
Limonda ve kabuğunda bulunan C vitamini, bu vitamininin eksikliğine bağlı olarak gelişen bir tür kanamalı diş eti hastalığı olarak bilinen skorbüt hastalığının oluşumunu engelliyor.

KARACİĞER YAĞLANMASINI AZALTIR

KARACİĞER YAĞLANMASINI AZALTIR
Limon kabuğu içerdiği pektin, esansiyel yağlar ve PMF (polymethoxylated flavones) ile kolesterol seviyesini, trigliserid düzeylerini, karaciğer yağlarını azaltıyor.

BAĞIRSAKLARI KORUR KABIZLIĞI ÖNLER

BAĞIRSAKLARI KORUR KABIZLIĞI ÖNLER
Limon kabuğunda mevcut olan diyet lifi, bağırsak sağlığını koruyor. Ayrıca limon kabuğunun içerdiği pektin, kabızlığın önlenmesine de fayda sağlıyor.

HÜCRE HASARINI ÖNLER

HÜCRE HASARINI ÖNLER
İçerisindeki yüksek antioksidan kapasitesi sayesinde hücrelerde hasar oluşturan serbest radikalleri etkisiz hale getiriyor.

KANSER RİSKİNİ AZALTIR

KANSER RİSKİNİ AZALTIR
Limon kabuğu, içerisindeki limonen ve salvestrol Q10 sayesinde kanserli hücrelerle savaşmaya yardım ediyor.
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