Şifa kaynağını çöpe atmayın! Kabuklarının öyle faydaları var ki duyanları şaşırtıyor

Turunçgiller yüksek C vitamini ve antioksidan özellikleriyle bizi birçok hastalıktan koruyan meyveler arasında üst sırada bulunuyor. Uzmanlar bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek vücudun direncini sağlamlaştırmak için turunçgilleri tüketmenin önemini vurguluyorlar. Ancak turunçgilin faydaları sadece içeriği ile değil kabuklarıyla da etkili sonuçlar sağlıyor. Üstelik bu kabuklar sadece sağlık için değil böceklerden uzak durmak ve evin kokusunu güzelleştirmek için de kullanılıyor. Özellikle limon kabuğunun kesinlikle atılmaması gerekiyor.

LİMON KABUĞU NASIL KULLANILIR?

Limon kabuğu iki farklı şekilde tüketilebilir. Bu yöntemlerden ilki çay ya da bitkisel çaylarınızın içine limon kabuğu atarak limon kabuğu tüketilmesidir. Bir diğer yöntem ise limon kabuğu rendesinin yiyeceklere ilave edilmesidir.