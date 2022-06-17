SINAV DUASI! Sınavlarda başarılı olmak için hangi dualar okunur? İşte YKS sınavında okunacak dualar!

Sınav duası ve 'Sınavlarda başarılı olmak için hangi dualar okunur?' sorusu üniversite sınavı sonucunda istediği bölüme yerleşmek isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. Sınav, TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek. İşte YKS sınavında okunacak dualar...

SINAV DUASI

Sınav Duası Türkçe okunuşu: "Ya Rabbi! Beni doğru giriş ile girdir ve doğru çıkış ile çıkar. Ya Rab, katından bana yardımcı kuvvet nasip eyle."

Bu dua, YKS sınavına girmeden önce 3 kez okunduğunda, Allah imtihana girecek olan kişiye yardımcı olacaktır.

SINAV DUASININ ARAPÇA OKUNUŞU Sınav duasının arapça okunuşu şe şekildedir: "Rebbi ethılni müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin vec al li min ledünke sültanen nasira."

KALEM SURESİ'NİN OKUNUŞU Nûn vel kalemi ve mâ yesturûn(yesturûne). Mâ ente bi ni'meti rabbike bi mecnûn(mecnûnin). Ve inne leke le ecran gayra memnûn(memnûnin). Ve inneke le alâ hulukın azîm(azîmin). Fe se tubsıru ve yubsırûn(yubsırûne). Bi eyyikumul meftûn(meftûnu). İnne rabbeke huve a'lemu bi men dalle an sebîlihî ve huve a'lemu bil muhtedîn(muhtedîne). Fe lâ tutııl mukezzibîn(mukezzibîne). Veddû lev tudhinu fe yudhinûn(yudhinûne). Ve lâ tutı' kulle hallâfin mehîn(mehînin). Hemmâzin meşşâin bi nemîm(nemîmin). Mennâın lil hayri mu'tedin esîm(esîmin). Utullin ba'de zâlike zenîm(zenîmin). En kâne zâ mâlin ve benîn(benîne). İzâ tutlâ aleyhi âyâtunâ kâle esâtîrul evvelîn(evvelîne). Se nesimuhu alâl hurtûm(hurtûmi). İnnâ belevnâhum ke mâ belevnâ ashâbel cenneti, iz aksemû le yasrimunnehâ musbihîn(musbihîne). Ve lâ yestesnûn(yestesnûne).