Sınıfta pozitif vaka çıkarsa ne olacak? Okullarda pozitif vaka çıkarsa neler yapılacak?

Yür yüzde eğitim 6 Eylül 2021 Pazartesi, yarın başlıyor. Okulların açılmasına bir günden az kala Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine, okullarda veya sınıflarda pozitif vaka çıkarsa izlenmesi gereken yolların anlatıldığı rehber gönderildi. İşte rehberde yer alan ifadeler...

"OKULLARDA COVİD-19 POZİTİF VAKA ÇIKMASI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR"

"Bir sınıfta öğrencilerden herhangi birine Covid-19 tanısı konulması durumunda..." "Öğrenciler izleme alınacak ve okula devam edecek. Öğretmenler izleme alınacak ve eğitim vermeye devam edecek. Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın diğer öğrencileri, okul girişinde 14 gün boyunca günde en az iki defa semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanmalıdır.

Semptom veya yüksek ateş tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir semptom göstermeyen öğrenci/öğretmen okula devam eder; aksi durumda ise vaka olarak kabul edilir.

"Öğretmenin pozitif çıkması durumunda" Öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilir. Bu öğrenciler eve gönderilip 14 gün boyunca temaslı takibine alınır. Okulda tüm öğretmenler temaslı kabul edilir ve maske takmak koşuluyla okula devam eder.

Temaslı öğretmenlerin okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen öğretmen sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.