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Şişme deniz yatağıyla yanına gidip yakından bakmak istediler! Batan tekne merakı, cankurtaranı canından bezdirdi

13.08.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde kıyıya yakın noktadaki sürat teknesi battı. Kaptan cankurtaranlar tarafından kurtarılırken batan tekne bir anda meraklı tatilcilerin ilgi odağı oldu. Bazı tatilciler telefonlarıyla tekneyi görüntülerken bazıları ise şişme deniz yatağıyla ya da yüzerek teknenin yanına gitti ve durumunu yakından inceledi. Cankurtaranları adeta canından bezdiren olayda ikinci bir kaza olmaması adına teknenin yanına gidilmemesi konusunda tatilciler sık sık uyarıldı.

Konyaaltı ilçesi Büyük Çaltıcak Plajı’nın yaklaşık 30 metre açığında 5 metre uzunluğundaki sürat teknesini demirleyen Hünkar D., geri manevra yaptığı sırada tekne su almaya başladı. Bunu fark eden Hünkar D., hemen dümeni kıyıya doğru kırdı. Hızla su alan tekne ardından batmaya başladı. Olayı gören kıyıdaki cankurtaranlar tekne sahibinin yardımına koştu. Cankurtaranlar ve Hünkar D., teknenin batmaması için büyük çaba sarf etse bile başarılı olamadı. Tekne sahibi Hünkar D., cankurtaranlar tarafından kıyıya getirildi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla bölgeye Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Teknenin batmasını önlemeye çalışırken omuzundan yaralanan bir cankurtaran ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı Hünkar D., yara almadan atlatırken, teknenin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

"ÇOK SU ALIYORDU"

Cankurtaranlardan Özgür Ağar, iskelede görevini yaparken teknenin battığını fark edip yardıma koştuğunu belirterek, “Çok su alıyordu. Motoru tekneye göre çok yüklüydü. Geri geri giderken direk içeriye su aldı. Abiyi biz kurtardık. Ardından deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri geldi”

ŞİŞME DENİZ YATAĞIYLA TEKNENİN YANINA GİTTİLER

Olan biteni meraklı gözlerle izleyen sahildeki bazı tatilciler ise, cep telefonlarıyla kayda girdi. Bazı tatilciler şişme deniz yatağı ve yüzerek yanına kadar gittikleri teknenin durumunu yakından inceledi. Cankurtaranlar ise ikinci bir kaza olmaması için sık sık tatilcileri tekneye yanaşmaması konusunda uyardı. (İHA)

İŞTE ANTALYA'DA BATAN TEKNE VE TATİLCİLERİN MERAKLI ÇABASI

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Anahtar Kelimeler:
antalya cankurtaran tekne
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