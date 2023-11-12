Sivas’ta bir çiftçi üretti! Mutfak tüpü büyüklüğünde: "Her zaman denk gelmiyor"

"HER ZAMAN DENK GELMİYOR"

Pancar sökümü esnasında sürpriz ile karşılaştıklarını ifade eden Çoban şöyle konuştu:

“Her zaman bu büyük pancarlar denk gelmiyor. Geçen yıl da böyle olmuştu ama bu kadar büyük olmamıştı. Bu biraz daha büyük olunca ben de sosyal medyada paylaşma gereği duydum. Çiftçi arkadaşlarımıza teşvik olması açısından böyle bir şey yaptım.