Siyah noktalardan kurtulmak işte bu kadar basit! Bir daha çıkmaması için yapmanız gerekenler...

Siyah noktalar genellikle burun ve çene bölgesinde yoğun olarak görülüyor. Siyah nokta her cilt tipinin ortak sorunu olsa da yağlı ciltlerde çok daha fazla görülüyor. Uzmanlar siyah noktaları sıkmanın veya siyah nokta bandı kullanmanın zararlı olduğunu belirtiyor. Bunun yerine cilt temizliğini asla aksatmamak, düzenli olarak sıkılaştırıcı tonik kullanmak ve makyajı iyice temizlemek gerekiyor. EVDE YAPILACAK SİYAH NOKTA MASKELERİ BAL MASKESİ Bal, gözenekleri açma özelliğine sahip olan bir besindir. Balı, parmaklarınızda siyah noktaların olduğu bölgelere hafifçe vurarak uygulayın. Uygulama bittiğinde ılık suyla cildinizi durulayın. YUMURTA AKI MASKESİ 1 adet yumurta akını köpürene kadar çırpın. Üzerine 1/4 çay kaşığı limon suyu ve 1/2 çay kaşığı kil tozu ekleyerek karıştırın. Karışımı, siyah nokta olan bölgelere uygulayın ve 10 dakika bekletin. Ardından ılık suyla cildinizi durulayın ve nemlendirici sürün. Siyah noktaları temizlemenin tek yöntemi cildi temiz tutmakla bitmiyor. Doğru gıdaları yemek siyah noktalardan kurtulmanızı sağlayabiliyor. İşte siyah noktaları geçirmek için en etkili yöntemler...

SİYA NOKTALARDAN KURTULMAK İÇİN

BADEM YEMEK Badem, kirlilik ve bakteri gibi zararlı şeylerin cildinizi etkilemesini doğal olarak engelleyebilen bol miktarda E vitamini içerir. Bademlerin çok fazla yağ içerdiğinden endişeleniyorsanız, buna gerek yok. İçerisinde kilo vermeye bile yardımcı olabilecek sağlıklı yağları var. Yağlar sivilcenizi kötüleştirebilir, ancak badem gibi yiyecekler dışarıdan cildinizle doğrudan temas etmedikçe olmayabilir. Çiğ kaju , zehirli bir madde içerdiğinden yemek için güvenli değildir ve bu, cildinizi tahriş edebilir.

SÜTTEN UZAK DURMAK Çoğu insan, özellikle çocuklar, kahvaltıda sütle birlikte tahıl gevreği yemeyi sever, ancak bu, cildiniz üzerinde düşündüğünüzden daha zararlı bir etkiye sahip olabilir. İnekler büyümelerine yardımcı olmak için kendi yavrularına süt yaparlar. İnek sütünde bulunan proteinler insülin salgılar ve bunun siyah noktalar gibi cilt problemlerine neden olduğu bilinmektedir. Sütün içindeki proteinler vücudumuzdaki doğal hormonlarla bile karışabilir, bu da yine kırılmalara neden olabilir.

OMEGA 3 İÇEREN GIDALAR TÜKETİN Omega-3 yağ asitleri iltihabı azaltabilir ve akne ile savaşmaya yardımcı olabilir. Omega-3 içeren yiyecekleri yiyebilir veya diğer sağlıklı yiyeceklerle birleştirebilirsiniz. Omega-3 içeren yiyecekler somon , istiridye, sardalya, havyar, chia tohumu, soya fasulyesidir.