Sokak ortasında silahlı saldırı! Kanlar içinde yere yığıldı... Yaralanan kadının hayati tehlikesi var

Olay, saat 19.30 sıralarında Çamlık Mahallesi Çuhadar Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ç.S. evinin önünde bulunduğu sırada, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır