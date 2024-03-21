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  4. Sokak ortasında silahlı saldırı! Kanlar içinde yere yığıldı... Yaralanan kadının hayati tehlikesi var

Sokak ortasında silahlı saldırı! Kanlar içinde yere yığıldı... Yaralanan kadının hayati tehlikesi var

21.03.2024 01:01
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Çekmeköy'de kimliği belirlenemeyen kişi sokak üzerinde Ç.S.'ye silahla ateş açtı. Şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Çamlık Mahallesi Çuhadar Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ç.S. evinin önünde bulunduğu sırada, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

ÇEKMEKÖY'DE SOKAK ORTASINDA KADINA SİLAHLI SALDIRI

Ç.S. vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

Silahlı saldırgan olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansa taşıyarak Şehit Prof. Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Vücuduna 2 kurşun isabet eden Ç.S.'nin hastanede tedavi altına alındığı hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çekmeköy silahlı saldırı
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