HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. SON DAKİKA | Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına silahlı saldırı! 2 polis yaralı

SON DAKİKA | Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına silahlı saldırı! 2 polis yaralı

06.02.2024 11:50 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda iki polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Saldırının terör eylemi olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Son dakika haberine göre Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Adliyeye giriş ve çıkışlar kapatılırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Başsavcı vekilleri olay yerinde inceleme yapıyor.

Saldırının terör eylemi olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Habertürk muhabiri Elif Yavuz olay yerinden şu bilgileri aktardı;

"Polis noktasına bir saldırı olduğu ifade ediliyor. Adliye etrafında çok geniş güvenlik önlemi var. Bir terör saldırısı şüphesi üzerinde duruluyor. Olay çok net değil.
İki polis memurunun yaralı olduğu bilgisi ulaştı. Giriş-çıkışlar kapatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve başsavcı vekilleri olay yerine gidiyor.
İkisi polis 3 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti."Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ ÖNÜNDE SİLAH SESLERİ! OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
polis silahlı saldırı son dakika çağlayan adliyesi
En Çok Okunan Haberler
Hatay'daki 6 Şubat anmasında büyük protesto!

Hatay'daki 6 Şubat anmasında büyük protesto!

İşe gitmeden 3 dakika daha uyumak istedi, 690 lira trafik cezası yedi: Çoğu insanın günlük kazancı

İşe gitmeden 3 dakika daha uyumak istedi, 690 lira trafik cezası yedi: Çoğu insanın günlük kazancı

Emekli maaşı zam farkı ödemeleri başlıyor!

Emekli maaşı zam farkı ödemeleri başlıyor!

Gökhan Zan 6 Şubat anma töreninde küplere bindi

Gökhan Zan 6 Şubat anma töreninde küplere bindi

İstanbul'da binlercesi aktif! "Bir köyü tamamen ortadan kaldırdı"

İstanbul'da binlercesi aktif! "Bir köyü tamamen ortadan kaldırdı"

"İki şeye çok şaşırdım" diyerek son anket sonucunu açıkladı

"İki şeye çok şaşırdım" diyerek son anket sonucunu açıkladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.