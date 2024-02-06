SON DAKİKA | Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına silahlı saldırı! 2 polis yaralı

Son dakika haberine göre Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Adliyeye giriş ve çıkışlar kapatılırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Başsavcı vekilleri olay yerinde inceleme yapıyor.

Saldırının terör eylemi olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Habertürk muhabiri Elif Yavuz olay yerinden şu bilgileri aktardı;

"Polis noktasına bir saldırı olduğu ifade ediliyor. Adliye etrafında çok geniş güvenlik önlemi var. Bir terör saldırısı şüphesi üzerinde duruluyor. Olay çok net değil.

İki polis memurunun yaralı olduğu bilgisi ulaştı. Giriş-çıkışlar kapatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve başsavcı vekilleri olay yerine gidiyor.

İkisi polis 3 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti."Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

