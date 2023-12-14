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  4. SON DAKİKA |CHP'nin 5 şehirdeki adayları belli oldu! İhraç edilip affedilen isim de listede

SON DAKİKA |CHP'nin 5 şehirdeki adayları belli oldu! İhraç edilip affedilen isim de listede

14.12.2023 20:27 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: CHP, yerel seçimler kapsamında adaylarını açıklamaya başladı. İlk belli olan iller ise İstanbul, Ankara, Bolu, Balıkesir ve Bursa oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından çok konuşulan ve ihraç edilen Tanju Özcan adaylık koltuğuna hak kazandı. Özcan, CHP'deki lider değişiminin ardından affedilerek partisine geri dönmüştü.

Son dakika: Seçime gün gün yaklaşılırken heyecanla beklenen süreç başladı. Partiler artık adaylarını belirlemede son görüşmelerini yaparken CHP 5 ismi duyurdu.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin belirlediği adaylar şu şekilde;

İstanbul- Ekrem İmamoğlu
Ankara- Mansur Yavaş
Bursa- Mustafa Bozbey
Bolu- Tanju Özcan
Balıkesir- Ahmet Akın

TANJ

İHRAÇ EDİLMİŞTİ

CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından çok konuşulan isimlerden biri olmuştu. Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Özcan'ın durumunu görüşmek üzere toplamış ve ihraç edilmesine karar vermişti. CHP'de yaşanan lider değişiminin ardından affedilen Özcan partisine geri dönmüştü.

mustafa

BURSA'DA ADAY YENİDEN BOZBEY

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleşen toplantıda yapılan oylamada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak Mustafa Bozbey seçildi. 2019 yılındaki yerel seçimlerinde de Bursa’da aday gösterilen Bozbey seçim kampanyasına başladı.

BALIKESİR'DE AHMET AKIN

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’nın Ahmet Akın olduğunu açıkladı.
25., 26. ve 27. dönemlerde 3 kez üst üste Balıkesir’i TBMM’de milletvekili olarak temsil eden Ahmet Akın, CHP Genel Merkezi’nde Parti Meclisi üyeliği, Genel Başkan Başdanışmanlığı, Genel Başkan Yardımcılığı görevleri yaptı.

Adaylık açıklamasının ardından Akın, sosyal medya hesabından yayınladığı videolu paylaşımda, “Kıymetli hemşehrilerim, benim güzel ailem Balıkesir’im Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğündeki Parti Meclisimiz’in takdiriyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adayım” dedi.


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İŞTE CHP'NİN BELİRLENEN DİĞER ADAYLARI

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Balıkesir Bolu Bursa İstanbul CHP aday
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