SON DAKİKA |CHP'nin 5 şehirdeki adayları belli oldu! İhraç edilip affedilen isim de listede

Son dakika: Seçime gün gün yaklaşılırken heyecanla beklenen süreç başladı. Partiler artık adaylarını belirlemede son görüşmelerini yaparken CHP 5 ismi duyurdu.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin belirlediği adaylar şu şekilde;
İstanbul- Ekrem İmamoğlu
Ankara- Mansur Yavaş
Bursa- Mustafa Bozbey
Bolu- Tanju Özcan
Balıkesir- Ahmet Akın
CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından çok konuşulan isimlerden biri olmuştu. Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Özcan'ın durumunu görüşmek üzere toplamış ve ihraç edilmesine karar vermişti. CHP'de yaşanan lider değişiminin ardından affedilen Özcan partisine geri dönmüştü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleşen toplantıda yapılan oylamada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak Mustafa Bozbey seçildi. 2019 yılındaki yerel seçimlerinde de Bursa’da aday gösterilen Bozbey seçim kampanyasına başladı.
Kıymetli hemşehrilerim, benim güzel ailem Balıkesir’im,— Ahmet AKIN ???????? (@ahmetakin) December 14, 2023
Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğündeki parti meclisimizin takdiriyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adayım.
Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Kuva-yi Milliye'nin başşehri Balıkesir’imin hak ettiği… pic.twitter.com/6NLw3WxnOr
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’nın Ahmet Akın olduğunu açıkladı.
25., 26. ve 27. dönemlerde 3 kez üst üste Balıkesir’i TBMM’de milletvekili olarak temsil eden Ahmet Akın, CHP Genel Merkezi’nde Parti Meclisi üyeliği, Genel Başkan Başdanışmanlığı, Genel Başkan Yardımcılığı görevleri yaptı.
Adaylık açıklamasının ardından Akın, sosyal medya hesabından yayınladığı videolu paylaşımda, “Kıymetli hemşehrilerim, benim güzel ailem Balıkesir’im Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğündeki Parti Meclisimiz’in takdiriyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adayım” dedi.