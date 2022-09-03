SON DAKİKA | Doğu'daki 4 ilde çarpıcı seçim anketi sonucu! Diyarbakır, Van, Mardin ve Şanlıurfa'da HDP ve AK Parti detayı dikkat çekti

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 9 ay kala partiler çalışmalarını hızlandırırken, anket şirketleri de gaza bastı. Son olarak ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, Ağustos ayının 'Siyasi eğilimler araştırması' anketinin sonuçlarını açıkladı. Diyarbakır, Van, Mardin ve Şanlıurfa illerine ait seçim anketinin sonuçlarını paylaşan şirket, katılımcılara, 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye sordu.

SON SEÇİM ANKETİNDE DİYARBAKIR’DA HDP’DEN BÜYÜK FARK AMA...

Diyarbakır'da HDP yüzde 59.7'lik oranıyla birinci parti çıkarken AK Parti yüzde 18.6; CHP ise yüzde 4.8 oy oranına sahip oldu. 2018 seçimlerine oranla HDP yüzde 5.8 ve AK Parti yüzde 2.9 oy kaybederken, CHP yüzde 2.3 ve İYİ Parti yüzde 0.2 oranında oylarını artırdı.

Van'da HDP yüzde 53.5'lik oranıyla birinci parti çıkarken AK Parti yüzde 26.9; CHP ise yüzde 5.1 oy oranına sahip oldu. 2018 seçimlerine oranla AK Parti yüzde 4.9, MHP yüzde 0.7 oy kaybederken, CHP yüzde 2.5 ve İYİ Parti yüzde 1.0 oranında oylarını artırdı.

MARDİN’DE CHP OYLARINI ARTTIRDI Mardin’de HDP yüzde 51.2'lik oranıyla birinci parti çıkarken AK Parti yüzde 25.5; CHP ise yüzde 6.0 oy oranına sahip oldu. 2018 seçimlerine oranla AK Parti yüzde 4.9 oy kaybederken, CHP yüzde 2.7 ve İYİ Parti yüzde 1.2 oranında oylarını artırdı.