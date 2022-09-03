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  4. SON DAKİKA | Doğu'daki 4 ilde çarpıcı seçim anketi sonucu! Diyarbakır, Van, Mardin ve Şanlıurfa'da HDP ve AK Parti detayı dikkat çekti

SON DAKİKA | Doğu'daki 4 ilde çarpıcı seçim anketi sonucu! Diyarbakır, Van, Mardin ve Şanlıurfa'da HDP ve AK Parti detayı dikkat çekti

03.09.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 2023 seçimleri için geri sayım sürerken anket şirketleri de çalışmalarını paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ASAL Araştırma Şirketi'nin Diyarbakır, Van, Mardin ve Şanlıurfa'da yaptığı anketin sonuçları paylaşıldı. AK Parti bir ilde ve HDP üç ilde birinci parti olarak çıkarken, oy oranlarındaki değişim ise dikkat çekti. İşte son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar...

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 9 ay kala partiler çalışmalarını hızlandırırken, anket şirketleri de gaza bastı. Son olarak ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, Ağustos ayının 'Siyasi eğilimler araştırması' anketinin sonuçlarını açıkladı. Diyarbakır, Van, Mardin ve Şanlıurfa illerine ait seçim anketinin sonuçlarını paylaşan şirket, katılımcılara, 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye sordu.

SON SEÇİM ANKETİNDE DİYARBAKIR’DA HDP’DEN BÜYÜK FARK AMA...

Diyarbakır'da HDP yüzde 59.7'lik oranıyla birinci parti çıkarken AK Parti yüzde 18.6; CHP ise yüzde 4.8 oy oranına sahip oldu. 2018 seçimlerine oranla HDP yüzde 5.8 ve AK Parti yüzde 2.9 oy kaybederken, CHP yüzde 2.3 ve İYİ Parti yüzde 0.2 oranında oylarını artırdı.
Van'da HDP yüzde 53.5'lik oranıyla birinci parti çıkarken AK Parti yüzde 26.9; CHP ise yüzde 5.1 oy oranına sahip oldu. 2018 seçimlerine oranla AK Parti yüzde 4.9, MHP yüzde 0.7 oy kaybederken, CHP yüzde 2.5 ve İYİ Parti yüzde 1.0 oranında oylarını artırdı.

MARDİN’DE CHP OYLARINI ARTTIRDI

MARDİN’DE CHP OYLARINI ARTTIRDI
Mardin’de HDP yüzde 51.2'lik oranıyla birinci parti çıkarken AK Parti yüzde 25.5; CHP ise yüzde 6.0 oy oranına sahip oldu. 2018 seçimlerine oranla AK Parti yüzde 4.9 oy kaybederken, CHP yüzde 2.7 ve İYİ Parti yüzde 1.2 oranında oylarını artırdı.

ŞANLIURFA'DA AK PARTİ AÇIK ARA ÖNDE

ŞANLIURFA'DA AK PARTİ AÇIK ARA ÖNDE
Şanlıurfa'da AK Parti yüzde 45.3'lük oranıyla birinci parti çıkarken HDP yüzde 28.5; CHP ise 5.5 oy oranına sahip oldu. 2018 seçimlerine oranla AK Parti yüzde 7.4 oy kaybederken, CHP yüzde 1.6 ve İYİ Parti yüzde 0.4 oranında oylarını artırdı.
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