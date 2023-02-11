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  4. Son dakika haberi: Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal yaşamını yitirdi! Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan duyurdu

Son dakika haberi: Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal yaşamını yitirdi! Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan duyurdu

11.02.2023 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal Ankara'daki evinde 84 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından duyurdu. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Baykal'ın sabaha karşı evinde uyurken vefat ettiğini açıkladı.

Son dakika haberi: Deniz Baykal hayatını kaybetti. Türk siyasetinin önemli isimlerinden olan Baykal'ın vefatını Kılıçdaroğlu duyurdu. TBMM Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve bakanlık gibi birçok görev üstlenen Baykal'ın uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği, son zamanlarda TBMM'deki toplantılara katılamadığı biliniyordu. 10 yıl boyunca CHP'nin genel başkanlığını yapan Baykal, 2010'da bıraktığı görevi Kılıçdaroğlu'na devretmişti.

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KILIÇDAROĞLU: BİZE MÜCADELELERLE DOLU BİR HAYAT ÖYKÜSÜ BIRAKTI

CHP lideri Kılıçdaroğlu Baykal'ın vefatını duyurduğu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun."

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ASLI BAYKAL'DAN AÇIKLAMA

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, AA muhabirine açıklama yaptı. Aslı Baykal, "Babam bu sabah evinde uykusunda vefat etti. Cenazeyi salı günü Antalya'da defnetmeyi planlıyoruz." bilgisini verdi.

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Taziyeleri Ankara'daki evlerinde öğleden sonra kabul edeceklerini ifade eden Aslı Baykal, "Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

'Önemli şeyler söyleyeceğim' demişti... 'Önemli şeyler söyleyeceğim' demişti...

CENAZESİ EVİNDEN ALINDI

İHA'ya göre; sabaha doğru vefat eden Baykal’ın cenazesi, Bilkent Şehir Hastanesi morguna götürülmek üzere evinden alındı.

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Bu sabah Ankara'daki evinde vefat ettiği öğrenilen Baykal’ın cenazesi, Bilkent Şehir Hastanesi morguna götürülmek üzere Ankara’nın Çankaya ilçesindeki evinden alındı. Evinden tabutla çıkarılan Baykal’ın cenazesini CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, eski CHP’li isimlerden Eşref Erdem ve sevenleri cenaze aracına taşıdı.

“EVİNDE YATAĞINDA UYURKEN VEFAT ETMİŞ”

CHP’li Gök, Baykal’ın vefatına ilişkin şöyle konuştu:

“Türk siyasetinin duayeni, önceki genel başkanlarımızdan Deniz Baykal sabaha karşı evinde yatağında vefat ediyor. Çok üzüntülüyüz. Ülkemiz bir yandan deprem nedeniyle çok ağır kayıplar verdiği bu dönemde sayın Deniz Baykal’ın kaybı üzdü. Allah rahmet eylesin diyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Ailemizin aldığı karar göre salı günü mecliste yapılacak törenden sonra defnedilecek. Defin yeri ve saati ayrıca duyurulacak. Çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. Evinde yatağında uyurken vefat etmiş Deniz bey. Bir müddet soğuk algınlığı yaşıyordu. Sanırım artık bedeni geçirmiş olduğu önceki büyük rahatsızlığı buraya kadar taşıyabildi. Çok dirençliydi, mücadele etti. Sabaha karşı 5 civarında sevgili eşi, vefat etmiş bulmuş.”

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"TÜRKİYE'YE BÜYÜK HİZMETLER YAPMIŞ BİR YURTSEVERDİ"

Baykal’ın uzun yıllar yakınında çalışan Erdem ise “Benim çok eski bir arkadaşım, yakın dostumdu. İnsan böyle durumlarda ne diyeceğini şaşırıyor. İnsanoğlu doğar, yaşar, ölür ama üzüntümüz sonsuzdur. Türkiye’ye büyük hizmetler yapmış değerli bir arkadaşımız, dostumuz yurtseverdi. Hepimizin baş sağ olsun. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

Öte yandan salı günü TBMM’de düzenlenecek tören saatinin 11.30’da olacağı, ardından Baykal’ın cenazesinin Antalya’ya götürüleceği öğrenildi.

Ayrıca siyasi isimler Baykal'ın evine taziye ziyaretinde bulunmaya başladı.

DENİZ BAYKAL KİMDİR?

BBC'de yer alan habere göre; 20 Temmuz 1938'de Antalya'da doğan Baykal, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Doktorasını Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı.

ABD Colombia ve Berkeley Üniversiteleri'nde iki yıl süreyle doktora sonrası çalışmalarına devam etti.

Siyasal Bilgiler Fakültesinde siyaset bilimi doçenti olarak öğretim üyeliği görevinde bulundu. Siyaset bilimi alanında kitap ve makaleleri yayınlandı.

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15(IV), 16(V), 18, 19, 20, 22. ve 23 Dönemlerde Antalya Milletvekili seçildi. Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanlığını yürüttü.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyeliğine seçildi.

  1. Hükümet'te Maliye Bakanlığı, 42. Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 52. Hükümette Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı'na seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinde bulundu.

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Deniz Baykal

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