HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail'den dijital saldırı! Lübnan'da çağrı cihazları bomba gibi patladı, yüzlerce yaralı var

İsrail'den dijital saldırı! Lübnan'da çağrı cihazları bomba gibi patladı, yüzlerce yaralı var

17.09.2024 17:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lübnan’da bazı çağrı cihazları sahiplerinin üzerindeyken infilak etti! Görüntülerde, çağrı cihazlarının sahiplerinin ellerinde ya da ceplerinde infilak ettiği fark ediliyor. Patlamalar sonucu 9 kişi öldü, 3 bine yakın yaralı var. Bu saldırıyı uluslararası ajanlar da son dakika olarak duyurdu!

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail’in çağrı cihazlarını patlatması sonucu Lübnan’da 3 bine yakın kişinin yaralandığını söyledi. İsrail'in dijital saldırısı uluslararası kamuoyunda büyük yankı buldu. Saldırıyla ilgili ilk görüntüler de geliyor!

Önceki İçerik Sonraki İçerik

İSRAİL'DEN EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SALDIRI!

İSRAİL'DEN EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SALDIRI!

İsrail'in, Hizbullah'ın çağrı cihazlarını hackleyip uzaktan havaya uçurmasının ardından yüzlerce Hizbullah üyesi hastanelere kaldırıldı.


ÖLÜLER VE  BİNLERCE YARALI VAR

ÖLÜLER VE  BİNLERCE YARALI VAR

Lübnan resmi ajansı NNA’ya göre, İsrail’in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu 9 kişi öldü 2750 kişi yaralandı.


NNA'da yer alan haberde, "Beyrut’un güney banliyöleri ile Lübnan’ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. İsrail tarafından yüksek teknoloji kullanılarak pager sistemleri patlatıldı ve  çlülerin ve çok sayıda yaralının olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi." ifadeleri kullanıldı.

PATLAMA ANLARI SOSYAL MEDYADA

PATLAMA ANLARI SOSYAL MEDYADA

Lübnan’da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülerde, çağrı cihazlarının sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor.

Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan Hizbullah
En Çok Okunan Haberler
Dilan Çıtak Tatlıses hostesle kapıştı, karakolluk oldu

Dilan Çıtak Tatlıses hostesle kapıştı, karakolluk oldu

Narin'in nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı: Arabada yaşananlar dikkat çekti

Narin'in nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı: Arabada yaşananlar dikkat çekti

İsrail'den çağrı cihazlarıyla saldırı!

İsrail'den çağrı cihazlarıyla saldırı!

Gökyüzünde korku dolu anlar! Az daha çarpışacaklardı

Gökyüzünde korku dolu anlar! Az daha çarpışacaklardı

Galatasaray liderlik için Gaziantep'e karşı!

Galatasaray liderlik için Gaziantep'e karşı!

Yengesiyle ilgili yeni gelişme! İşte ifadesi...

Yengesiyle ilgili yeni gelişme! İşte ifadesi...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.