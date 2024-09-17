İsrail'den dijital saldırı! Lübnan'da çağrı cihazları bomba gibi patladı, yüzlerce yaralı var

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail’in çağrı cihazlarını patlatması sonucu Lübnan’da 3 bine yakın kişinin yaralandığını söyledi. İsrail'in dijital saldırısı uluslararası kamuoyunda büyük yankı buldu. Saldırıyla ilgili ilk görüntüler de geliyor!
İsrail'in, Hizbullah'ın çağrı cihazlarını hackleyip uzaktan havaya uçurmasının ardından yüzlerce Hizbullah üyesi hastanelere kaldırıldı.
Lübnan resmi ajansı NNA’ya göre, İsrail’in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu 9 kişi öldü 2750 kişi yaralandı.
NNA'da yer alan haberde, "Beyrut’un güney banliyöleri ile Lübnan’ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. İsrail tarafından yüksek teknoloji kullanılarak pager sistemleri patlatıldı ve çlülerin ve çok sayıda yaralının olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi." ifadeleri kullanıldı.
Lübnan’da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı.
Görüntülerde, çağrı cihazlarının sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor.
Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.