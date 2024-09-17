İsrail'den dijital saldırı! Lübnan'da çağrı cihazları bomba gibi patladı, yüzlerce yaralı var

ÖLÜLER VE BİNLERCE YARALI VAR

Lübnan resmi ajansı NNA’ya göre, İsrail’in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu 9 kişi öldü 2750 kişi yaralandı.





NNA'da yer alan haberde, "Beyrut’un güney banliyöleri ile Lübnan’ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. İsrail tarafından yüksek teknoloji kullanılarak pager sistemleri patlatıldı ve çlülerin ve çok sayıda yaralının olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi." ifadeleri kullanıldı.

