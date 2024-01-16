SON DAKİKA | Mersin'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var... Vali Pehlivan'dan ilk açıklama

MERSİN VALİSİ: TÜNEL ÇIKIŞINDA MEYDANA GELMİŞ

Vali Pehlivan, kaza yerindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, çok elim bir kaza yaşandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Mersin-Antalya yol güzergahı üzerinde, Aydıncık ilçemiz sınırları içerisinde il merkezine de yaklaşık 170 kilometre mesafede, 40 yolcusu ile Marmaris’ten hareket etmiş olan ve Mersin istikametine oradan da Mardin’e doğru devam etmekte olan yolcu otobüsü, 01.15 sıralarında tünel çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde maalesef şarampole devrildi.