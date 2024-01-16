HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. SON DAKİKA | Mersin'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var... Vali Pehlivan'dan ilk açıklama

SON DAKİKA | Mersin'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var... Vali Pehlivan'dan ilk açıklama

16.01.2024 06:11 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Korkunç kaza haberi Mersin'den geldi. Aydıncık ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsü bariyerlere çarparak devrildi. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Mersin Valisi Pehlivan'dan da ilk açıklama geldi.

Son dakika: Marmaris'ten Mardin'e giden yolcu otobüsü Mersin'de kaza yaptı. Aydıncık ilçesinde, D-400 kara yolunun Yenikaş Mahallesi yakınında bariyere çarpan otobüs devrildi. Bir süre sürüklendiği belirtilen otobüste adeta can pazarı yaşanırken, bilanço ise çok ağır oldu.

Keşfet

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Sağlık ekipleri, kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin yaralandığını belirledi. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da yaptığ açıklamada "Mersin'deki otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 30 yolcu yaralandı." ifadelerini kullandı.

Yaralılar ambulanslarla Aydıncık Devlet Hastanesi ile çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

Vali Pehlivan, Aydıncık ilçesi Sarıyer tüneller mevkiinde gece saat 01.15 sıralarında meydana gelen otobüs kazasının yaşandığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Burada İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy’dan bilgi alan Vali Pehlivan, daha sonra otobüsün yedek şoförü ve muavini ile de görüştü.

MERSİN VALİSİ: TÜNEL ÇIKIŞINDA MEYDANA GELMİŞ

MERSİN VALİSİ: TÜNEL ÇIKIŞINDA MEYDANA GELMİŞ

Vali Pehlivan, kaza yerindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, çok elim bir kaza yaşandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Mersin-Antalya yol güzergahı üzerinde, Aydıncık ilçemiz sınırları içerisinde il merkezine de yaklaşık 170 kilometre mesafede, 40 yolcusu ile Marmaris’ten hareket etmiş olan ve Mersin istikametine oradan da Mardin’e doğru devam etmekte olan yolcu otobüsü, 01.15 sıralarında tünel çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde maalesef şarampole devrildi.

Kaza neticesinde 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 30 vatandaşımız da yaralı olarak çevredeki ilçelerde bulunan hastanelere ve Mersin il merkezine sevk edildi. Gerçekten çok elim bir kaza, hepimizin canı yandı. 30 yaralımızın 13'ünün durumu biraz ağır. Otobüs şoförü hayatını kaybetti maalesef."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mersin son dakika otobüs
En Çok Okunan Haberler
Milyonlarca emekli bu haberi bekliyordu! Toplantı tarihi netleşti! Ek zam ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli bu haberi bekliyordu! Toplantı tarihi netleşti! Ek zam ne kadar olacak?

Fena yakalandılar! Dudak dudağa pozları olay oldu

Fena yakalandılar! Dudak dudağa pozları olay oldu

Boşandığı kocasını tüfekle öldürdü! Dikkat çeken 'aldatma' detayı

Boşandığı kocasını tüfekle öldürdü! Dikkat çeken 'aldatma' detayı

O ilde trafiğe çıkmaları yasaklandı!

O ilde trafiğe çıkmaları yasaklandı!

Cüneyt Özdemir'i kızdıran paylaşım! "Özür dileyene kadar..."

Cüneyt Özdemir'i kızdıran paylaşım! "Özür dileyene kadar..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Çok satıyor, kullanıcılarından büyük övgü topluyor! Su geçirmez Columbia ceket indirime girdi

Çok satıyor, kullanıcılarından büyük övgü topluyor! Su geçirmez Columbia ceket indirime girdi

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.