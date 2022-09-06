SON DAKİKA | Müge Anlı ekibinden Taksim'de opersasyon! Kıskıvrak yakalandı, o anlar kameralar yansıdı

Son dakika: Müge Anlı'yı izleyenler, dün akşam gerçekleşen nefes kesen bir operasyona tanıklık etti. Kocaeli Gebze'deki evinden, 26 Ağustos'ta konsere diye çıkan ve tam 11 gündür 34 yaşındaki komşusu Arife A. tarafından alıkonulan 15 yaşındaki Asu A.'yı, dün akşam nefes kesen bir operasyonla kurtardı.

MÜGE ANLI EKİBİNDEN TAKSİM'DE MÜTHİŞ OPERASYON

Müge Anlı, kayıp olarak aradığı Asu ile ilgili araştırmalarını sürdürürken Nazlı olarak bilinen komşu Arife A.'nın arkadaşı Yasemin Şahbaz'a ulaştı.

Yasemin Şahbaz, 15 yaşındaki Asu'nun kurtarılması için Müge Anlı'nın işbirliğini kabul etti ve kız çocuğunu alıkoyan Arife A.'la Yenikapı'da bir buluşma planladı.

Buluşma öncesi gerekli tüm önlemler ve teknik tedbirler alındı. Gönüllü işbirlikçi Yasemin Şahbaz, buluşmaya hazır hale getirildikten sonra Müge Anlı ekibiyle birlikte Yenikapı'ya doğru yola çıktı.



MÜGE ANLI EKİBİ VE EMNİYET GÜÇLERİ, TAKSİM'DE KONUŞLANDI Bu sırada operasyondan haberdar edilen Fatih İlçe Emniyeti, Asayiş Büro Amirliği ekipleri de operasyon için düğmeye bastılar.