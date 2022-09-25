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  4. SON DAKİKA | Ortaköy'deki eğlence mekanındaki kavganın detayları ortaya çıktı! Bodyguardlar öldüresiye dövmüştü...

SON DAKİKA | Ortaköy'deki eğlence mekanındaki kavganın detayları ortaya çıktı! Bodyguardlar öldüresiye dövmüştü...

25.09.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ortaköy'de bulunan bir eğlence mekanının önünde yaşanan kavga ve sonrasında yaşanan silahlı saldırıyla ilgili yeni yeni haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye'yi dehşete düşüren olayda içeri alınmayan bir adam kapıdaki bodyguardlarlar tartışmış, attığı kafa sonrası öldüresiye dayak yemişti. Olay yaratan görüntüler sonrası mekana silahlı saldırı düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen kavgayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Son dakika haberi: İstanbul'daki bir eğlence mekanının önünde yaşanan kavga Türkiye'nin gündemine oturdu. 8 Eylül tarihinde saat 01.30 sıralarında ünlü eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi, özel güvenlikler tarafından içeri alınmayınca tartışma çıkmıştı. Sözlü sataşmalar bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı. Kapıdaki görevliye kafa atan adama güvenliklerin karşılığı çok sert oldu. Güvenlikler ellerine geçirdikleri sopalarla hem kadını hem de erkeği feci şekilde dövdü. Bazı güvenlik görevlileri ise 3 kişiyi darp eden arkadaşlarına engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kavganın görüntüleri dehşete düşürürken, yeni detaylar ortaya çıktı.

SON DAKİKA | ÖLDÜRESİYE DAYAĞIN ARDINDAN, SİLAHLI SALDIRI

Darp olayının ardından aynı gece saat 02.50 sıralarında eğlence mekanına gelen motosikletli 4 kişi güvenlik görevlilerine ateş açtı. Güvenlikçiler tarafından silahla karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek çalışma başlattı.

DAYAK YİYENİN KARDEŞİ VE AKRABALARI GELMİŞ

DAYAK YİYENİN KARDEŞİ VE AKRABALARI GELMİŞ
Yaşanan çatışmada motosikletle gelen Ferdi K., Şehmuz Y., Selman Ç. ve karşı gruptan silahı kullanan güvenlik görevlisi Zeki P. hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından polis, olaya karıştığı tespit edilen 2 gruptan toplam 9 kişiyi gözaltına aldı.
Yapılan soruşturmada motosikletle saldırıyı gerçekleştiren kişilerin ilk olayda dayak yiyen Recep Ç.'nin kardeşi ve arkadaşları olduğu belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ 5 KİŞİ TUTUKLANDI

OLAYLA İLGİLİ 5 KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturmanın ardından motosikletle saldırıyı düzenleyen Ferdi K., Şehmuz Y., Selman Ç., Süleyman C. ve karşı gruptan silahı kullandığı tespit edilen Zeki İ. tutuklandı. Güvenlik görevlilerinden Mesut G.'ye ev hapsi verildi.
Yaşanan ilk dayak olayı ile ilgili güvenlikçiler tarafından darp edilen Mesut E. ile İnci Cennet E., dün gece Beşiktaş İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından mağdur olarak ifadeleri alındı.
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Anahtar Kelimeler:
Ortaköy kavga
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