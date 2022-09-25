SON DAKİKA | Ortaköy'deki eğlence mekanındaki kavganın detayları ortaya çıktı! Bodyguardlar öldüresiye dövmüştü...

Son dakika haberi: İstanbul'daki bir eğlence mekanının önünde yaşanan kavga Türkiye'nin gündemine oturdu. 8 Eylül tarihinde saat 01.30 sıralarında ünlü eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi, özel güvenlikler tarafından içeri alınmayınca tartışma çıkmıştı. Sözlü sataşmalar bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı. Kapıdaki görevliye kafa atan adama güvenliklerin karşılığı çok sert oldu. Güvenlikler ellerine geçirdikleri sopalarla hem kadını hem de erkeği feci şekilde dövdü. Bazı güvenlik görevlileri ise 3 kişiyi darp eden arkadaşlarına engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kavganın görüntüleri dehşete düşürürken, yeni detaylar ortaya çıktı.